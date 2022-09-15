Новый фильм с Ольгой Бодровой покажут на кинофестивале

Ольга Бодрова в фильме «Велга»

В Гатчине в рамках кинофестиваля «Литература и кино» состоялась премьера фильма «Велга», одну из главных ролей в котором исполнила Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова и продолжательница творческой династии. Фильм снят по мотивам одного из ранних рассказов И.А. Бунина.

История разворачивается на берегу северного моря. По сюжету, Велга (именно ее и сыграла Бодрова) и Кирилл знают друг друга с детства, но их чувство влюбленности созрело и полноценно раскрылось не так давно. Кажется, ничто не способно омрачить их счастье, пока на годовщину смерти матери из города не приезжает старшая сестра Велги — Снега.

«В роли Велги, как и во всех других ролях, меня как актрису привлекает то, что можно попробовать побыть другим человеком, оживить написанного персонажа, — рассказывает Ольга Бодрова. — В сценарии в персонажа вкладываются определенные черты характера, но каждый артист создаст своего человека».

В фильме также снимались Алексей Гуськов, Сергей Шакуров и другие. Для режиссера Анастасии Нечаевой «Велга» стала дебютом в полном метре.

Картина стала фильмом открытия фестиваля «Литература и кино» и вошла в основную конкурсную программу экранизаций, имеющих литературную основу.

В широкий прокат «Велга» выйдет 27 октября.