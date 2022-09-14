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14 сентября 2022, фоторепортажСъемки

Асмус играет учительницу в новом сериале: первые кадры

Актриса появится в неожиданном образе в телекомедии «Тетя Марта»
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На СТС готовится премьера многосерийной комедии «Тетя Марта» с 12-летней Витой Корниенко в главной роли. Ее партнерами по проекту стали Кристина Асмус и Александр Метелкин

По сюжету, восьмилетняя Марта (в исполнении Виты) живет с дедушкой (эта роль досталась Юрию Кузнецову), который нуждается в присмотре больше внучки. Чтобы не оказаться в детском доме, Марта скрывает правду от учительницы (ее и сыграет Кристина Асмус), участковой (Валерия Зоидова) и гламурной соседки (Екатерина Кабак). На помощь приходит казанская родня в лице авантюриста Марата (Александр Метелкин), которого, впрочем, больше интересует не забота о девочке, а ее московские апартаменты.

Для роли школьной учительницы Кристина Асмус примерила строгий деловой стиль: на фото с площадки она запечатлена в классическом костюме и с аккуратно убранными волосами.

По словам исполнительницы главной роли, она нашла много общего у себя и своей героини: «Мы обе смелые, энергичные, самостоятельные, заботливые. Но если разозлимся, можем быть дерзкими ежиками».

В сериале также появится Сергей Епишев: звезда телехита «Кухня» сыграет известного в прошлом актера, чья карьера прервалась из-за пагубных пристрастий.

Режиссерское кресло занял Евгений Шелякин («Хэппи-энд», «Кухня. Война за отель»).

Премьера сериала «Тетя Марта» состоится 3 октября в 19.00.

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