Барановская заявила о возобновлении съемок шоу «Первого канала» «Мужское/Женское»

Юлия Барановская в своем Telegram-канале анонсировала возобновление съемок ток-шоу «Мужское/женское».

«Я с новостями — мы начали съемки «Мужское/женское», — написала Барановская. Ведущая также опубликовала фрагмент видеоролика, на котором видно, как она входит в студию телепередачи и здоровается со зрителями.

Как стало известно позже, соведущим Юлии Барановской в шоу останется Александр Гордон. Об этом сообщает «КП». По информации издания, первые выпуски уже отсняты.

«Мужское/женское» не выходило в эфир с конца февраля, когда «Первый канал» объявил об изменениях в сетке вещания в пользу программ общественно-политической направленности. В марте Юлия Барановская опровергла предположения о том, что программу закрыли.