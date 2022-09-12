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12 сентября 2022, фоторепортажСъемки

Михалкова и Робак снова играют мужа и жену: первые кадры

Актеры встретились на съемках сериала «Ангелы района»
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В Нижнем Новгороде проходят съемки многосерийной комедийной мелодрамы «Ангелы района» для телеканала «Россия 1». 

В центре сюжета — семья Шаталовых, которая играет важную роль в жизни своего района: Алена (Анна Михалкова) руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал, ее муж Михаил (Александр Робак) работает врачом в районной поликлинике, а их двадцатилетний сын Артем (Вадим Соснин) служит участковым в полиции.

Каждый день они решают житейские и бытовые проблемы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и забавные ситуации. Но однажды в семье назревает конфликт, который выходит за рамки их квартиры и грозит катастрофой всему району.

В сериале также снимаются Федор Лавров, Анатолий Кот, Дмитрий Колчин, Александр Панкратов-Черный. Режиссерское кресло проекта занял Эдуард Парри («От печали до радости», «Жили-были», «Пробуждение»).

Выход сериала в эфир намечен на 2023 год.

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