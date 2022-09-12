Михалкова и Робак снова играют мужа и жену: первые кадры

В центре сюжета — семья Шаталовых, которая играет важную роль в жизни своего района: Алена ( Анна Михалкова ) руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал, ее муж Михаил ( Александр Робак ) работает врачом в районной поликлинике, а их двадцатилетний сын Артем (Вадим Соснин) служит участковым в полиции.

Каждый день они решают житейские и бытовые проблемы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и забавные ситуации. Но однажды в семье назревает конфликт, который выходит за рамки их квартиры и грозит катастрофой всему району.