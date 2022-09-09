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9 сентября 2022, новость

Иосиф Пригожин стал новым соведущим Леры Кудрявцевой

Продюсер присоединился к команде шоу «Звезды сошлись»
Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин

В новом телесезоне программа «Звезды сошлись» получит нового ведущего: в студии шоу к Лере Кудрявцевой присоединится российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, для которого это станет первым подобным опытом.

«Трудно сказать, справлюсь ли я с задачей, однако я очень люблю эксперименты, это один из способов найти в себе новые возможности. Я готов пробовать. А вдруг у меня действительно есть талант ведущего? Посмотрим, — рассуждает Пригожин. — С Лерой мы знакомы очень-очень давно, у нас теплые, хорошие, приятельские отношения. Надеюсь, получится и отличный дуэт».

Телепроект «Звезды сошлись» выходит на НТВ с 2017 года. В студии встречаются представители шоу-бизнеса и ведут острые дискуссии на самые актуальные темы.

Напомним, за последние несколько лет Лера Кудрявцева сменила нескольких соведущих. Так, в январе 2022 года эту должность занял Антон Привольнов, сменивший Александра Колтовогокоторый погиб осенью 2020 года при крушении легкомоторного самолета. Вместе с Кудрявцевой до Колтового шоу вел Оскар Кучерапокинувший проект в 2020-м.

Первый выпуск программы «Звезды сошлись» с Иосифом Пригожиным выйдет на канале НТВ 18 сентября.

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