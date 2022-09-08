Фродо, Мерри и Пиппин поддержали темнокожих актеров «Властелина колец»

Доминик Монахэн, Элайджа Вуд и Билли Бойд (фото: elijahwood/Twitter)

Актеры Элайджа Вуд, Доминик Монахэн и Билли Бойд, сыгравшие хоббитов Фродо, Мерри и Пиппина во вселенной «Властелина колец», сфотографировались в футболках с эльфийскими ушами разных оттенков кожи. Они опубликовали снимок в Twitter в знак поддержки артистов, сыгравших темнокожих хоббитов в сериале «Властелин колец: Кольца власти».

«Вам здесь рады», — подписал публикацию Элайджа Вуд. Он также оставил ссылку на магазин, где можно приобрести аналогичные футболки. По словам артиста, часть полученной выручки пойдет на благотворительность.

В сериале по «Властелину колец» показали харфутов — хоббитов, некоторые из которых были темнокожими. Многие фанаты произведений Джона Р.Р. Толкина раскритиковали шоураннеров за якобы несоответствие оригиналу.