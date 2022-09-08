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8 сентября 2022, новость

В сериале «Дом Дракона» обнаружили киноляп

Представители платформы HBO пообещали устранить дефект
Кадр из сериала «Дом дракона»

Фанаты обнаружили киноляп в сериале «Дом Дракона». Об этом сообщает ScreenRant.

Ошибка была найдена в третьем эпизоде приквела «Игры престолов». В одной из сцен король Визерис Таргариен (Пэдди Консидайн) читает письмо, при этом на пальцах героя можно заметить зеленые хромакейные накладки.

Такой дефект говорит о том, что художник по визуальным эффектам не отредактировал предназначенные для него детали. По сюжету, Визерис страдает от некой болезни, из-за которой лишается пальцев на руке.

Изначально киноляп был не замечен, и сцена транслировалась в подобном виде на HBO. Представители платформы пообещали устранить дефект. 

Кадр из сериала «Дом Дракона»

Киноляпы также находили и в оригинальном шоу. Так, в четвертом эпизоде финального сезона «Игры престолов» поклонники обнаружили в кадре забытый пластиковый стаканчик с логотипом, похожим на Starbucks. Случайно попавший в сериал предмет находился на столе рядом с актрисой Эмилией Кларк, которая исполнила роль Дейенерис Таргариен.

События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

Ключевые роли в сериале, помимо Пэдди Консидайна, исполняют британские актеры Оливия КукЭмма Д’АрсиМэтт Смит и другие. Напомним, ранее сообщалось, что шоураннер Мигель Сапочник уходит из проекта.

Читайте гид по «Дому Дракона»: все, что нужно знать о приквеле «Игры престолов»

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