В сериале «Дом Дракона» обнаружили киноляп

Фанаты обнаружили киноляп в сериале «Дом Дракона». Об этом сообщает ScreenRant.
Ошибка была найдена в третьем эпизоде приквела «Игры престолов». В одной из сцен король Визерис Таргариен (Пэдди Консидайн) читает письмо, при этом на пальцах героя можно заметить зеленые хромакейные накладки.
Такой дефект говорит о том, что художник по визуальным эффектам не отредактировал предназначенные для него детали. По сюжету, Визерис страдает от некой болезни, из-за которой лишается пальцев на руке.
Изначально киноляп был не замечен, и сцена транслировалась в подобном виде на HBO. Представители платформы пообещали устранить дефект.
Киноляпы также находили и в оригинальном шоу. Так, в четвертом эпизоде финального сезона «Игры престолов» поклонники обнаружили в кадре забытый пластиковый стаканчик с логотипом, похожим на Starbucks. Случайно попавший в сериал предмет находился на столе рядом с актрисой Эмилией Кларк, которая исполнила роль Дейенерис Таргариен.
События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.
Ключевые роли в сериале, помимо Пэдди Консидайна, исполняют британские актеры Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Мэтт Смит и другие. Напомним, ранее сообщалось, что шоураннер Мигель Сапочник уходит из проекта.