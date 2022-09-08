В сериале «Дом Дракона» обнаружили киноляп

Кадр из сериала «Дом дракона»

Фанаты обнаружили киноляп в сериале «Дом Дракона». Об этом сообщает ScreenRant.

Ошибка была найдена в третьем эпизоде приквела «Игры престолов». В одной из сцен король Визерис Таргариен (Пэдди Консидайн) читает письмо, при этом на пальцах героя можно заметить зеленые хромакейные накладки.

Такой дефект говорит о том, что художник по визуальным эффектам не отредактировал предназначенные для него детали. По сюжету, Визерис страдает от некой болезни, из-за которой лишается пальцев на руке.

Изначально киноляп был не замечен, и сцена транслировалась в подобном виде на HBO. Представители платформы пообещали устранить дефект.

Кадр из сериала «Дом Дракона»

Киноляпы также находили и в оригинальном шоу. Так, в четвертом эпизоде финального сезона «Игры престолов» поклонники обнаружили в кадре забытый пластиковый стаканчик с логотипом, похожим на Starbucks. Случайно попавший в сериал предмет находился на столе рядом с актрисой Эмилией Кларк, которая исполнила роль Дейенерис Таргариен.