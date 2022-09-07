Скончался режиссер фильма «Эммануэль» Жюст Жэкин

Жюст Жэкин | Источник: Legion-Media.ru

Французский режиссер Жюст Жэкин, снявший культовый эротический фильм 1974 года «Эммануэль», ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Пресс-секретарь семьи постановщика сообщил, что Жэкин скончался после продолжительной болезни. «Он умер в окружении своей жены Анны и дочери Жюли», — высказался он.

После успеха «Эммануэль» Жэкин снял еще несколько эротических картин, в том числе «Любовник леди Чаттерлей» и «Гвендолин».