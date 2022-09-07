Член жюри «Голоса 60+» Корнелюк пожаловался на усталость

Игорь Корнелюк | Источник: PersonaStars

Один из членов жюри шоу «Голос 60+», композитор Игорь Корнелюк в разговоре с PROZvezd признался, что в последнее время испытывает сильную усталость.

«В последнее время устаю настолько, что кажется, моя батарейка села и я не знаю, чем ее зарядить. Но отдыхать я совсем не умею», — заявил Корнелюк.

Он уточнил, что сейчас все его мысли заняты подготовкой к юбилейному концерту. Композитор признался, что страдает от проблем со сном, потому что периодические ему снятся ноты.

«А еще снится, что тромбон вступил не вовремя, а первые скрипки с виолончелями разошлись. Бывает, даже просыпаюсь из-за этого среди ночи», — пожаловался Корнелюк.