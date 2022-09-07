Член жюри «Голоса 60+» Корнелюк пожаловался на усталость

Один из членов жюри шоу «Голос 60+», композитор Игорь Корнелюк в разговоре с PROZvezd признался, что в последнее время испытывает сильную усталость.
«В последнее время устаю настолько, что кажется, моя батарейка села и я не знаю, чем ее зарядить. Но отдыхать я совсем не умею», — заявил Корнелюк.
Он уточнил, что сейчас все его мысли заняты подготовкой к юбилейному концерту. Композитор признался, что страдает от проблем со сном, потому что периодические ему снятся ноты.
«А еще снится, что тромбон вступил не вовремя, а первые скрипки с виолончелями разошлись. Бывает, даже просыпаюсь из-за этого среди ночи», — пожаловался Корнелюк.
«Голос 60+» стартовал в телеэфире в воскресенье, 4 сентября. Наставниками в новом сезоне стали Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Ведет шоу Лариса Гузеева, сменившая Дмитрия Нагиева.
Ранее появились первые фото со съемок «слепых» прослушиваний. Финал шоу пройдет в прямом эфире. Победитель сезона определится в ходе зрительского голосования.