Наверх
7 сентября 2022, новость

Член жюри «Голоса 60+» Корнелюк пожаловался на усталость

Композитор признался, что страдает от проблем со сном, потому что периодические ему снятся ноты
Игорь Корнелюк | Источник: PersonaStars

Один из членов жюри шоу «Голос 60+», композитор Игорь Корнелюк в разговоре с PROZvezd признался, что в последнее время испытывает сильную усталость.

«В последнее время устаю настолько, что кажется, моя батарейка села и я не знаю, чем ее зарядить. Но отдыхать я совсем не умею», — заявил Корнелюк.

Он уточнил, что сейчас все его мысли заняты подготовкой к юбилейному концерту. Композитор признался, что страдает от проблем со сном, потому что периодические ему снятся ноты.

«А еще снится, что тромбон вступил не вовремя, а первые скрипки с виолончелями разошлись. Бывает, даже просыпаюсь из-за этого среди ночи», — пожаловался Корнелюк.

«Голос 60+» стартовал в телеэфире в воскресенье, 4 сентября. Наставниками в новом сезоне стали Елена ВаенгаВалерий СюткинАлександр Малинин и Игорь Корнелюк. Ведет шоу Лариса Гузеевасменившая Дмитрия Нагиева.

Ранее появились первые фото со съемок «слепых» прослушиваний. Финал шоу пройдет в прямом эфире. Победитель сезона определится в ходе зрительского голосования.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Лариса Гузеева
Валерий Сюткин
Победитель «Голоса» рассказал, почему Градский не хотел его победы в шоу
Голос 60+
Александр Малинин
Никас Сафронов вступился за ставшую ведущей «Голоса» Гузееву
Елена Ваенга
Появились первые фото со съемок «Голоса 60+» с Гузеевой и Ваенгой
Нагиев высказался об уходе из шоу «Голос»
Лариса Гузеева будет вести «Голос 60+» вместо Дмитрия Нагиева
Умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков
Сюткин объяснил, почему участников «Голоса» забывают после шоу
19-летний сын Губерниева прошел кастинг в шоу «Голос»
18-летняя дочь Меладзе спела на украинском «Голосе»
Вдова Градского впервые обратилась к публике
«Первый канал» оспорил компенсацию Лозе
Участники «Голоса» почтили память Градского, исполнив его хит
Судьбу шоу «Голос» после смерти Градского решат за границей
Пригожин предположил, кто мог бы заменить Градского в «Голосе»
Градский тянул с лечением из-за боязни подвести всех в «Голосе»
Пелагея высказалась о замене Градского в шоу «Голос»
«Голос не стихнет»: Билан, Пугачева и другие скорбят о Градском
Стало известно о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского
Лоза отсудил у «Первого канала» миллион рублей
Иск Лозы против «Первого канала» заморожен
97-летний ветеран ВОВ победил в шоу «Голос 60+»
Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»
Финалистка детского «Голоса» назвала условие попадания на шоу
Пелагея прокомментировала возвращение в шоу «Голос»
Вайкуле, Газманов и Леонтьев дебютируют в шоу «Голос 60+»
Названы наставники юбилейного сезона «Голоса»
Названа самая богатая звезда российского шоу-бизнеса
Раскрыты подробности иска Лозы к «Первому каналу»
Шнуров объяснил конфликты с Бастой и Гагариной в «Голосе»
17-летняя победительница «Голоса» стала заслуженной артисткой
Дочь Алсу сняла новогодний клип с участниками «Голоса. Дети»
Дима Билан рассказал о борьбе со звездной болезнью
Алсу зарегистрировала имя дочери в качестве товарного знака
«Первый канал» будет судиться с Садальским из-за «Голоса»
Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе»
Победительница «Голоса 60+» пожертвует приз на борьбу с COVID-19
Лоза подаст в суд на «Первый канал» и участницу «Голоса»
Победительница «Голоса 60+» высказалась о «спорных» итогах шоу
91-летняя участница победила в шоу «Голос 60+»
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Лещенко и Ваенга на съемках шоу «Голос 60+»: первые фото
Гагарина показала себя на съемках «Голоса»
Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос 60+»
Названа самая богатая российская звезда
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала
«Первый канал» ищет героев нового сезона «Голоса»
Шнуров заявил о ненужности российских звезд
Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
Новые трейлеры
Либерея: Охотники за сокровищами
Трейлер
Фабельманы
Трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Уиллоу
Трейлер (англ.)
Андор
Трейлер (англ.)
Фокус-покус 2
Трейлер (англ.)
Зачарованная 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь