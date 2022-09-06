Ревва, Киркоров, Глюкоза с дочками на премьере голливудской «Иронии судьбы»

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Ирония судьбы в Голливуде» — нашумевшего задолго до своего выхода ремейка культовой советской мелодрамы «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Картину представил режиссер Марюс Вайсберг, появившийся на красной дорожке с супругой Натальей Бардо и сыном.
Гостями и первыми зрителями стали Александр Ревва, Эвелина Бледанс, Филипп Киркоров, Глюкоза с дочерьми Верой и Лидией, Гарик Харламов, Алена Водонаева и многие другие.
Фильм «Ирония судьбы в Голливуде» рассказывает о неожиданной встрече двух незнакомцев, которые верят в настоящую любовь, но никак не могут ее найти. Они встречаются накануне праздника, и их жизни переворачиваются с ног на голову.
Главные роли в новой версии советской новогодней мелодрамы исполнили Эмма Робертс, Томас Манн и Льюис Тан.
В широкий прокат «Ирония судьбы в Голливуде» выйдет 8 сентября.