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6 сентября 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Ревва, Киркоров, Глюкоза с дочками на премьере голливудской «Иронии судьбы»

Звезды первыми увидели современную версию фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
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В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Ирония судьбы в Голливуде» — нашумевшего задолго до своего выхода ремейка культовой советской мелодрамы «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Картину представил режиссер Марюс Вайсберг, появившийся на красной дорожке с супругой Натальей Бардо и сыном.

Гостями и первыми зрителями стали Александр Ревва, Эвелина Бледанс, Филипп Киркоров, Глюкоза с дочерьми Верой и Лидией, Гарик Харламов, Алена Водонаева и многие другие.

Фильм «Ирония судьбы в Голливуде» рассказывает о неожиданной встрече двух незнакомцев, которые верят в настоящую любовь, но никак не могут ее найти.  Они встречаются накануне праздника, и их жизни переворачиваются с ног на голову.

Главные роли в новой версии советской новогодней мелодрамы исполнили Эмма Робертс, Томас Манн и Льюис Тан.

В широкий прокат «Ирония судьбы в Голливуде» выйдет 8 сентября.

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Lewis Tan
Томас Манн
Thomas Mann
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Марюс Вайсберг
Marius Waisberg
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