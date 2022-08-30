Съемки нового шоу Малахова приостановили

Андрей Малахов

30 и 31 августа в Москве должны были пройти съемки нового ток-шоу «Малахов». Однако их отменили в последний момент, сообщает «КП».

Отмена производства новых эпизодов программы связана с тем, что руководство телеканала «Россия 1» не поставило шоу в эфирную сетку с 5 по 11 сентября. Однако новая программа Андрея Малахова, как сообщается, все же выйдет в эфир.

Создатели «Малахова» приостановили съемки, чтобы темы в эпизодах не утратили своей актуальности. Как только будут названы конкретные даты выхода эпизодов шоу, производство возобновится.

Напомним, в конце февраля сообщалось о том, что Малахов запускает новое шоу вместо программы «Прямой эфир». По задумке авторов, в студии по-прежнему должны были обсуждаться истории героев, однако, помимо этого, там планировалось развернуть колл-центр, который принимал бы звонки со всей России. Однако после начала специальной военной операции в связи с общественно-политической обстановкой выход шоу «Малахов» перенесли на неопределенный срок.