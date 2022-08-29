Толстоганова сыграет главную героиню в новой экранизации «Вам и не снилось»

Виктория Толстоганова

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Актриса Виктория Толстоганова сыграет главную роль в новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». В центре картины под рабочим названием «Вера» окажется мать Ромы — главного героя оригинальной истории, сообщили в пресс-службе Киностудии им. М. Горького.

«Главное, что нужно знать о нашем новом проекте “Вера”, — это ни в коем случае не ремейк фильма, снятого на Киностудии им. М.Горького 40 лет назад. Это совершенно новая актуальная экранизация знаменитой повести, в которой центральной станет линия мамы Ромки — Веры. Это новый современный сценарий, он ближе к литературному источнику. И новая современная постановка», — привели в пресс-службе слова генерального продюсера картины Лики Бланк. Она добавила, что финал в новой экранизации будет отличаться от уже известной концовки повести Щербаковой.

Актриса Ольга Сутулова сыграет в картине роль мамы Юли, роль мужа Веры исполнит Алексей Розин. Самих Рому и Юлю в новой экранизации сыграют молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева. Сценарий к фильму написала театральный драматург и киносценаристка Ярослава Пулинович.

«Сейчас я только вхожу в роль Веры. Чувствую, как она “выглядит” изнутри. Так как это совсем не я, мне важно это ощущать — понимать, что я в каком-то другом теле нахожусь. Своей мамы, например. Мне это очень помогает. Я думаю о своей маме, когда начинаю эту роль играть. А там будет видно», — привели на Киностудии им. Горького слова Толстогановой.

Съемки фильма начались в Москве 27 августа. Первый съемочной день прошел в здании той же школы, где проходили съемки первой экранизации — фильма «Вам и не снилось...» Фрэза. Основной блок съемок пройдет в августе-ноябре в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Премьера «Веры» запланирована на 2023 год.