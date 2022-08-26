Нил Гейман запретил снимать полнометражного «Песочного человека» из-за сценария

Нил Гейман | Источник: Legion-Media.ru

Писатель Нил Гейман в интервью изданию Rolling Stone признался, что отказался от съемок полнометражного фильма по его комиксу «Песочный человек» из-за не понравившегося ему сценария.

По словам Геймана, над фильмом работал Джон Питерс, ранее продюсировавший картины «Звезда родилась», «Танго и Кэш», «Бэтмен». Сценарий писатель называет худшим из всех, что он видел. «Парень из офиса Питера позвонил мне, спросил, понравился ли мне сценарий. <...> Он говорит: неплохо, да? А я отвечаю: нет, очень плохо. Тогда он сказал: ну что же вы, наверняка что-то в нем вам понравилось. А мне не понравилось ничего», — вспоминает Гейман.

Кроме того, писатель анонимно слил сценарий новостному порталу Ain't It Cool News, чтобы узнать, что о нем напишут. «И написали прекрасную статью о том, что это худший сценарий из всех, что они получали. И внезапно шанс на то, что фильм увидит свет, исчез», — поделился Гейман.