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26 августа 2022, новость

Нил Гейман запретил снимать полнометражного «Песочного человека» из-за сценария

Писатель назвал сценарий фильма по его комиксу худшим из всех, что он видел
Нил Гейман | Источник: Legion-Media.ru

Писатель Нил Гейман в интервью изданию Rolling Stone признался, что отказался от съемок полнометражного фильма по его комиксу «Песочный человек» из-за не понравившегося ему сценария.

По словам Геймана, над фильмом работал  Джон Питерс, ранее продюсировавший картины «Звезда родилась», «Танго и Кэш», «Бэтмен». Сценарий писатель называет худшим из всех, что он видел. «Парень из офиса Питера позвонил мне, спросил, понравился ли мне сценарий. <...> Он говорит: неплохо, да? А я отвечаю: нет, очень плохо. Тогда он сказал: ну что же вы, наверняка что-то в нем вам понравилось. А мне не понравилось ничего», — вспоминает Гейман.

Кроме того, писатель анонимно слил сценарий новостному порталу Ain't It Cool News, чтобы узнать, что о нем напишут. «И написали прекрасную статью о том, что это худший сценарий из всех, что они получали. И внезапно шанс на то, что фильм увидит свет, исчез», — поделился Гейман.

Права на экранизацию в итоге купил стриминговый сервис Netflix, премьера сериала состоялась в 2022 году. Главные роли в нем исполнили Том Стерридж, Гвендолин КристиЧарльз Дэнс и другие.

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