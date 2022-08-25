Наверх
25 августа 2022, фоторепортажСъемки

Иван Янковский играет волонтера: фото со съемок сериала

Актер получил главную роль в экранизации романа «Плейлист волонтера»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Иван Янковский приступил к съемкам в новом сериале «Плейлист волонтера», в основу сценария которого лег одноименный роман, описывающий реальные события.

По сюжету, главный герой Мршавко Штапич в исполнении Янковского теряет семью и работу и решает реализовать себя на новом поприще: он присоединяется к поисково-спасательному отряду, где очень быстро находит друзей, единомышленников и становится настоящей звездой. Однако все эти успехи не помогают Штапичу обрести личное счастье, и он продолжает метаться между бывшей женой, подругами по отряду и девушкой по прозвищу Кукла (Мила Ершова), к которой у героя возникают сильные чувства.

Иван Янковский рассказывает: «Я очень люблю социально-значимые сюжеты, которые зрителя не только развлекают, а заставляют задуматься о важности и ценности существования. Мне нравится, что эта история про поиски потерянного человека, который в этих поисках обретает себя, друзей, цели».

В сериале, помимо Янковского и Ершовой, появятся также Шамиль Хаматов, Евгения Громова, Артем Федотов, Дмитрий Чеботарев, Дарья РуденокМарина Васильева, Маргарита Адаева, Александра Урсуляк.

Режиссерское кресло занял Максим Свешников, а за производство отвечают продюсерская компания Vita Aktiva и онлайн-кинотеатр Okko, в чью линейку оригинальных сериалов войдет проект. Сообщается, что съемки продлятся до конца года.

Премьера «Плейлиста волонтера» состоится в 2023 году.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Иван Янковский
Александра Урсуляк
Михалкова и Робак снова играют мужа и жену: первые кадры
Шамиль Хаматов
Дарья Руденок
Звезда «Кадетства» снимается в новой роли в сериале: первые фото
Дмитрий Чеботарев
Евгения Громова
Ивлеева уходит в монастырь в новом сериале
Плейлист волонтера
Марина Васильева
Украинскую звезду «Вампиров средней полосы» Екатерину Кузнецову заменили
Марина Александрова и Антон Васильев играют мужа и жену: первые фото
Что смотреть осенью: 15 самых ожидаемых сериалов сезона
Съемки нового шоу Малахова приостановили
Дэниэл Крэйг рассказал о работе над южным акцентом для сиквела «Достать ножи»
Нельзя пропустить: самые любопытные сериалы второй половины августа
Нил Гейман запретил снимать полнометражного «Песочного человека» из-за сценария
Юэн МакГрегор сыграет главную роль в сериале «Джентльмен в Москве»
Акиньшина и Кяро играют мужа и жену: первые фото со съемок
Бортич снимается в новой роли: первые кадры комедии «Я — богиня»
Жители Лос-Анджелеса выступили против съемок погонь в «Форсаже 10»
Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером
Приквел «Игры престолов» установил рекорд HBO по количеству зрителей
Алсу, Киркоров, Орбакайте: все звезды на съемках вокального шоу
Появились первые фото со съемок «Голоса 60+» с Гузеевой и Ваенгой
Бикович и Охлобыстин воссоединились на съемках «Холопа 2»
Стала известна рекордная цена на рекламу сериала «Дом Дракона»
Мэтт Смит получил ранение мечом на съемках «Дома дракона»
Светлаков рассказал, что планирует «ловить русалок» на съемках нового сериала
Неузнаваемый Матвеев играет императора в сериале о Фандорине
Яковлева и Хориняк снимаются в роуд-муви: первые фото
Аксенова и Шведов снова снимаются вместе в продолжении «Бывших»
Генри Кавилл вернулся к съемкам «Ведьмака» после коронавируса
Нельзя пропустить: 7 новых сериалов первой половины августа
Елизавета Янковская получила новую роль: первые фото в образе
Про Фантомаса выпустят новые фильм и сериал
Фигуристка Медведева и блогеры снимаются в новом реалити-шоу
Сергей Жуков вернулся к роли продюсера в сериале: первые кадры
Асмус и Добронравов вместе снимаются в сериале: первые фото
Прилучный и Рудова снялись в провокационном сериале: первые фото
Марина Александрова вернулась к роли Екатерины II: первые фото
Куркова и Добронравов снялись в семейном фэнтези: первые кадры
Бондарчук снимает сериал с Ходченковой по сценарию жены: первые фото
Никита Ефремов снимается в экранизации популярного романа: первые кадры
Козловский и Исакова в белых халатах: фото со съемок нового сериала
Нельзя пропустить: 7 главных новых сериалов за две недели
Кейт Уинслет появится в главной роли в новом проекте HBO
Маковецкий играет «скучающего пенсионера» в новом сериале
45-летняя Сара Мишель Геллар вернется на экраны
Стартовали съемки второй части «Дюны»
Прилучный снимается в необычной для себя роли: первые фото
Удовиченко вернулась к своей роли в продолжении сериала про 90-е
Валерий Тодоровский посвятил новый сериал Евгении Брик
Нельзя пропустить: 7 новых любопытных сериалов за две недели
Портман рассказала о съемках поцелуя с Хемсвортом в «Торе»
Бероев, Пресняков, Ковальчук снялись в сериале «Наследие»
Елизавета Боярская играет Екатерину II в «Великой»: первые кадры
Новые трейлеры
Либерея: Охотники за сокровищами
Трейлер
Фабельманы
Трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Уиллоу
Трейлер (англ.)
Андор
Трейлер (англ.)
Фокус-покус 2
Трейлер (англ.)
Зачарованная 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь