Иван Янковский играет волонтера: фото со съемок сериала

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Иван Янковский приступил к съемкам в новом сериале «Плейлист волонтера», в основу сценария которого лег одноименный роман, описывающий реальные события.

По сюжету, главный герой Мршавко Штапич в исполнении Янковского теряет семью и работу и решает реализовать себя на новом поприще: он присоединяется к поисково-спасательному отряду, где очень быстро находит друзей, единомышленников и становится настоящей звездой. Однако все эти успехи не помогают Штапичу обрести личное счастье, и он продолжает метаться между бывшей женой, подругами по отряду и девушкой по прозвищу Кукла (Мила Ершова), к которой у героя возникают сильные чувства.

Иван Янковский рассказывает: «Я очень люблю социально-значимые сюжеты, которые зрителя не только развлекают, а заставляют задуматься о важности и ценности существования. Мне нравится, что эта история про поиски потерянного человека, который в этих поисках обретает себя, друзей, цели».

Режиссерское кресло занял Максим Свешников, а за производство отвечают продюсерская компания Vita Aktiva и онлайн-кинотеатр Okko, в чью линейку оригинальных сериалов войдет проект. Сообщается, что съемки продлятся до конца года.