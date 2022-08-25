Иван Янковский играет волонтера: фото со съемок сериала

Иван Янковский приступил к съемкам в новом сериале «Плейлист волонтера», в основу сценария которого лег одноименный роман, описывающий реальные события.
По сюжету, главный герой Мршавко Штапич в исполнении Янковского теряет семью и работу и решает реализовать себя на новом поприще: он присоединяется к поисково-спасательному отряду, где очень быстро находит друзей, единомышленников и становится настоящей звездой. Однако все эти успехи не помогают Штапичу обрести личное счастье, и он продолжает метаться между бывшей женой, подругами по отряду и девушкой по прозвищу Кукла (Мила Ершова), к которой у героя возникают сильные чувства.
Иван Янковский рассказывает: «Я очень люблю социально-значимые сюжеты, которые зрителя не только развлекают, а заставляют задуматься о важности и ценности существования. Мне нравится, что эта история про поиски потерянного человека, который в этих поисках обретает себя, друзей, цели».
В сериале, помимо Янковского и Ершовой, появятся также Шамиль Хаматов, Евгения Громова, Артем Федотов, Дмитрий Чеботарев, Дарья Руденок, Марина Васильева, Маргарита Адаева, Александра Урсуляк.
Режиссерское кресло занял Максим Свешников, а за производство отвечают продюсерская компания Vita Aktiva и онлайн-кинотеатр Okko, в чью линейку оригинальных сериалов войдет проект. Сообщается, что съемки продлятся до конца года.
Премьера «Плейлиста волонтера» состоится в 2023 году.