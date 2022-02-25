Тарантино ведет переговоры о съемках продолжения популярного шоу

Речь идет о постановке одного или двух эпизодов грядущего проекта под названием Justified: City Primeval с актером Тимоти Олифантом в главной роли. Американский телеканал FX еще в январе заказал возрождение шоу, которое шло с 2010 по 2015 год. Олифант вернется к роли маршала США Рейлана Гивенса.