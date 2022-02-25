«Форт Боярд» лишится одной из своих ключевых особенностей

Продюсер телешоу « Форт Боярд » Алексия Ларош-Жубер заявила, что одна из ключевых особенностей — живые тигры — больше не смогут участвовать в съемках, сообщает издание 20 Minutes.

Она отметила, что смогла договориться с руководством телеканала о выделении средств для заводчика животных — на эти деньги тигры будут обеспечиваться до своей естественной кончины.