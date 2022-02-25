«Форт Боярд» лишится одной из своих ключевых особенностей

Продюсер телешоу «Форт Боярд» Алексия Ларош-Жубер заявила, что одна из ключевых особенностей — живые тигры — больше не смогут участвовать в съемках, сообщает издание 20 Minutes.
«Я чувствую глубинное общественное движение, к которому стоит прислушаться, относительно защиты крупных хищников и особенно кошачьих», — заявила Ларош-Жубер.
Она отметила, что смогла договориться с руководством телеканала о выделении средств для заводчика животных — на эти деньги тигры будут обеспечиваться до своей естественной кончины.
В июле 2021 года стало известно, что Сергей Бурунов стал ведущим новых выпусков российской версии телеигры — «Форт Боярд. Возвращение», сменив на этом посту Сергея Шнурова. Актер заявил, что в новом сезоне планирует добавить проекту свежести и юмора и отличаться от предшественников. Смотрите фоторепортаж со съемок шоу.