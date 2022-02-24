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24 февраля 2022, новость

В Москве простились с актером Борисом Невзоровым

На прощание с артистом и отпевание пришли коллеги и близкие
Борис Невзоров | Источник: PersonaStars

Народного артиста Росии Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА «Новости».

На прощание с Невзоровым и отпевание артиста пришли Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Алексей Дубровский, Юрий Соломин, Валерий Афанасьев, Алексей Анохин, Евгений Воронов, Александр Клюквин и другие.

Российский актер Борис Невзоров умер 19 февраля 2022 года на 73-м году жизни после того, как в течение недели находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года. Еще до поступления в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина выступал на сцене Астраханского театра юного зрителя. Через два года после поступления в «Щепку» перевелся в Школу-студию МХАТ. С 1975 по 1982 год работал в труппе московского Нового драматического театра. Также работал в Театре им. Моссовета, Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, Малом театре.

Кинодебют артиста состоялся в картине «Дорога» 1975 года. В 1978 году состоялась премьера фильма «Маршал революции», где Невзоров сыграл революционера Блюхера. Всего на счету артиста более ста ролей в кино и сериалах, среди наиболее известных — Иван Рябов в историческом фильме «Россия молодая», Федотов в социальной драме «Дурак», директор школы Борис Иванович в молодежном телеромане «Простые истины» и следователь Константин Ольшанский в детективном сериале «Каменская».

В 1997 году Невзорову было присуждено звание заслуженного артиста России, в 2011 — народного артиста. В 2021 году актера наградили Орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

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