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24 февраля 2022, новость

Кинематографисты раскритиковали сокращение трансляции «Оскара»

Победителей в восьми номинациях премии наградят за час до основной церемонии
Кинопремия «Оскар» | Источник: Legion-Media.ru

Кинематографисты раскритиковали исключение нескольких номинаций из трансляции премии «Оскар 2022». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Работники киноиндустрии выразили недовольство этим решением и назвали его оскорбительным. Победителей в восьми номинациях планируют наградить отдельно — за час до церемонии. Речь идет о монтажерах, гримерах, композиторах, художниках-постановщиках, авторах короткометражного кино и анимации.

«Это полное фиаско. Это еще один пример того, как Академия преклоняется перед телевизионной сетью. Это многих расстраивает», — анонимно заявил один из представителей Американской академии киноискусств и наук.

Другой собеседник издания согласился, что решение исключить некоторые категории оскорбительно для тех, кого будут награждать перед трансляцией. Он назвал подобный шаг абсурдом.

Президент Гильдии редакторов кино Алан Хейм отметил, что понимает стремление сделать церемонию награждения более интересной, но, по его мнению, этот шаг «делает "невидимое искусство" редактирования еще менее заметным». Он подчеркнул, что достойные деятели кино заслужили оказаться в центре внимания.

94-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 27 марта 2022 года. Прямая трансляция будет вестись из театра «Долби» в Лос-Анджелесе. Список номинантов был объявлен ранее в феврале. В их число в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» вошел и российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова.

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