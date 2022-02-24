Наверх
24 февраля 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Пересильд и Учитель поддержали 10-летнюю дочь на премьере

Анна Пересильд сыграла главную роль в фильме «Первый снег»
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера полнометражного дебюта Наталии Кончаловской «Первый снег». 

Картину зрителям вместе с режиссером представили актеры Елена Морозова, Юлия Шульева, Анна Пересильд, Марина Маныч, Маргарита Аброськина, Марк Эйдельштейн, Алексей Ильин, Иван Агапов, Глеб Бочков.

Гостями премьеры стали Юлия Пересильд, Алексей Учитель, Клавдия Коршунова, Екатерина Двигубская, Ирина Сосновая, Анар Халилов, Алексей Рязанцев, Наталья Иванова, Татьяна Долматовская, Наталья Каневская, Петр Тодоровский-мл., Евгений Григорьев, Александр Богуславский, Иева Андреевайте и другие.

Юлия Пересильд, поддержавшая дочь на премьере, сказала: «Я с радостью поздравляю с дебютом Наташу Кончаловскую, Юлию Шульеву и, конечно, свою дочь Аню. В фильме много смешного, но при этом в нем затрагиваются очень серьезные и вечные темы: отношения родителей и детей, проблема выбора, определение своего места в жизни. В картине вы не найдете ни капли пошлости, все очень тонко и искусно рассказано».

Режиссер Алексей Учитель, в свою очередь, отметил: «Так редко бывает, когда кино тонкое, психологичное и абсолютно не похоже на дебютное. Оно удивительно светлое, но при этом очень серьезное и глубокое».

По сюжету, выпускница МГИМО Кристина (Юлия Шульева) с трудом терпит стажировку в консалтинговой фирме и советы своей матери-риелтора, как лучше продать себя на рынке невест. Дочь начальницы Кристины, 10-летняя Алиса (Анна Пересильд) — видеоблогерша, рассказывающая подписчикам о повадках хомяков, грубит психологу и матери. Когда выпадет первый снег, героини встретятся, чтобы вместе сделать первый шаг к свободе.

В широкий прокат фильм «Первый снег» выйдет 3 марта.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Екатерина Двигубская
Маргарита Аброськина
Валерия с Пригожиным, Барановская на премьере военной драмы
Юлия Пересильд
Иева Андреевайте
Ieva Andreevaite
Пересильд с дочками, Милохин, Собчак, Шпица на вручении премии
Анна Пересильд
Алексей Учитель
Дочки Галустяна, Безруков с женой, Снаткина на премьере «Пап»
Первый снег
Сын Робака снимает сериал «Жиза»: первые фото с площадки
Гудков, Варнава, Бортич на показе фильма про шоу «Орел и решка»
Акиньшина, Учитель с дочками, Чадов и другие на премьере фильма
Михалкову на премьере ее первого сериала поддержала семья
Снигирь с Цыгановым, Варнава на премьере фильма с Ходченковой
Толкалина, Мерзликин, Власенко представили совместный сериал
Муцениеце, Прилучный и другие на премьере романтической комедии
Муцениеце, Топольницкая, Галич, Имоджен Путс на премьере фильма
Бондарчук с женой, Акиньшина на премьере сериала Козловского
Круз, Ривз, торты и самолеты: звезды, делавшие щедрые подарки
Орбакайте с дочкой, Крид, Билан: все звезды на «Голубом огоньке»
Бузова на тигре, Niletto, Кока и другие в новогоднем Comedy Club
Кудрявцева с дочкой, Стеклова с внуком: звезды на премьере
Лолита, Орбакайте и дух 90-х: съемки новогодней ночи на «Первом»
Янковский с женой, Петров с возлюбленной на премьере фильма
Галкин споет с сыном в новогоднем выпуске шоу «Две звезды»
Бледанс с сыном, Киркоров с дочкой: звезды на премьере кинохита
Названы лучшие актер и актриса года
Пегова, Судзиловская, Безрукова на показе «Свингеров» с Нагиевым
Киркоров с детьми, Бузова и Ургант представили новые «Елки»
Сукачев рассказал, как снял в кино 11-летнего сына Ефремова
Седокова, Богомолов на премьере сиквела «Секса в большом городе»
Безрукова и Водонаева на премьере сериала о молодом рэпере
Сару Джессику Паркер на премьере поддержали муж и сын
От Коки и Милохина до Билана и Реввы: все звезды на «Песне года»
Зудина, Смехова, Борщева: звезды на премьере фильма Спилберга
Утяшева, Манижа, Муцениеце на премьере «Дома Gucci»
Толкалина и Судзиловская на премьере фильма с Кристен Стюарт
Ирина Шейк посетила показ фильма с Брэдли Купером
Безрукова, Климова, Кожевникова на премьере с Федоровым
Петров с возлюбленной, Виторган, Добронравов на кинопремьере
20-летний сын погибшего Панина снялся в фильме с Охлобыстиным
Валерия, Барановская, Борщева на премьере фильма с Нагиевым
Бледанс, Тодоренко, Киркоров с детьми на премьере мультфильма
Моргенштерн с женой, Асмус с сестрой: звезды на премьере шоу
МакSим, Бузова, Дава, Милохин: звезды на 25-летии «Муз-ТВ»
Сальма Хайек получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Собчак с мужем, Толстоганова и другие на кинопремьере
Петренко, Миронова и Агутин представили совместный фильм
15-летняя дочь Табакова рассказала, готова ли стать актрисой
Водонаева, Бондарчук с женой на показе сериала с Цыгановым
«Это мои корни»: дочь Бодрова высказалась о «тяжести фамилии»
Леди Гага и Джаред Лето представили «Дом Gucci» в Лондоне
Безрукова и сын Верника на премьере нового фильма с Джоли
14-летняя дочь Началовой спела в новом телешоу
Том Хэнкс отказался лететь в космос за $28 млн
15-летняя внучка Маслякова ведет «Детский КВН»: первые фото
Новые трейлеры
Год культуры
Трейлер (2 сезон)
Первая леди
Трейлер
The Телки
Трейлер
Базз Лайтер
Дублированный трейлер
Мажор
Трейлер (4 сезон)
Элвис
Дублированный трейлер
Наш флаг означает смерть
Трейлер (рус.)
Части нее
Трейлер (англ., рус. суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь