Пересильд и Учитель поддержали 10-летнюю дочь на премьере

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера полнометражного дебюта Наталии Кончаловской «Первый снег».

Картину зрителям вместе с режиссером представили актеры Елена Морозова, Юлия Шульева, Анна Пересильд, Марина Маныч, Маргарита Аброськина, Марк Эйдельштейн, Алексей Ильин, Иван Агапов, Глеб Бочков.

Гостями премьеры стали Юлия Пересильд, Алексей Учитель, Клавдия Коршунова, Екатерина Двигубская, Ирина Сосновая, Анар Халилов, Алексей Рязанцев, Наталья Иванова, Татьяна Долматовская, Наталья Каневская, Петр Тодоровский-мл., Евгений Григорьев, Александр Богуславский, Иева Андреевайте и другие.

Юлия Пересильд, поддержавшая дочь на премьере, сказала: «Я с радостью поздравляю с дебютом Наташу Кончаловскую, Юлию Шульеву и, конечно, свою дочь Аню. В фильме много смешного, но при этом в нем затрагиваются очень серьезные и вечные темы: отношения родителей и детей, проблема выбора, определение своего места в жизни. В картине вы не найдете ни капли пошлости, все очень тонко и искусно рассказано».

Режиссер Алексей Учитель, в свою очередь, отметил: «Так редко бывает, когда кино тонкое, психологичное и абсолютно не похоже на дебютное. Оно удивительно светлое, но при этом очень серьезное и глубокое».

По сюжету, выпускница МГИМО Кристина (Юлия Шульева) с трудом терпит стажировку в консалтинговой фирме и советы своей матери-риелтора, как лучше продать себя на рынке невест. Дочь начальницы Кристины, 10-летняя Алиса (Анна Пересильд) — видеоблогерша, рассказывающая подписчикам о повадках хомяков, грубит психологу и матери. Когда выпадет первый снег, героини встретятся, чтобы вместе сделать первый шаг к свободе.