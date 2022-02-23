Автор «Секса в большом городе» разочарована сиквелом сериала

Американская писательница Кендес Бушнелл, автор книги «Секс в большом городе», раскритиковала в интервью The New Yorker продолжение сериала по книге.
Бушнелл призналась, что в «И просто так» она не может увидеть себя, хотя была прототипом главной героини, журналистки Кэрри Брэдшоу. «Кэрри Брэдшоу стала чудачкой, вышедшей замуж за богача. Это не моя история и не моих друзей. Но у телевидения своя логика», — сказала Кендес Бушнелл.
При этом до выхода шоу Бушнелл оптимистично относилась к проекту.
Книгу «Секс в большом городе», легшую в основу выходившего с 1998 по 2004 год сериала, Бушнелл написала по мотивам своей же колонки о свиданиях, печатавшейся в New York Observer. Ранее в беседе с New York Post она попросила поклонниц сериала не делать «мужчину мечты» главной целью в жизни, как это случилось с главной героиней шоу Кэрри (Сара Джессика Паркер).
Напомним, премьера сериала «И просто так» состоялась в декабре прошлого года. По сюжету, героини продолжат искать счастье и любовь в Нью-Йорке. В спин-оффе «Секса в большом городе» одну из главных героинь, Саманту Джонс, заменили небинарной персоной — стендап-комиком. Ее сыграла актриса Сара Рамирес. 65-летняя Ким Кэтролл, которая исполняла роль Саманты, ранее признавалась, что любила «Секс в большом городе», однако после второго фильма по мотивам сериала история ей надоела.