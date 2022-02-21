Выбывший из шоу «Маска» Пес рассказал о поражении

Фигурист Роман Костомаров стал первым выбывшим из нового сезона шоу «Маска» на НТВ участником.
В беседе с «Комсомольской Правдой» он признался, что находиться в тяжелом костюме Пса было очень сложно. «Голова начинала кружиться, несколько раз я думал, что потеряю сознание», — признался он.
Костомаров также сказал, что не ожидал такого скорого поражения. «Конечно, мне было обидно. Будучи спортсменом, я привык все делать на максимуме и идти до конца. К тому же я уже успел записать пять песен, и планировал продержаться как минимум пять программ. Да и педагоги по вокалу говорили мне, что у меня неплохо получается», — поделился спортсмен и порадовался тому, что его никто не узнал.
Болеть в дальнейшем на шоу он ни за кого не собирается: «Проект для меня закончился быстро, поэтому я не успел приглядеться к маскам и обзавестись любимчиками», — заключил он.
Премьера третьего сезона музыкального шоу «Маска» состоялась на НТВ 13 февраля. В вокальном поединке сошлись 14 новых участников, под масками которых скрываются певцы, актеры, ведущие, шоумены, спортсмены и блогеры. Их выступления оценивают звездные судьи: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Тимур Батрутдинов. Ведущим шоу выступает Вячеслав Макаров.