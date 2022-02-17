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17 февраля 2022, фоторепортажСъемки

Сын Робака снимает сериал «Жиза»: первые фото с площадки

27-летний Арсений Робак стал режиссером нового проекта Start
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12
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12
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Стартовали съемки сериала «Жиза», который расскажет историю о доведенных до отчаяния подростках-детдомовцах, решившихся на побег.

Главные герои — самая красивая девочка класса (Валентина Ляпина) и безответно влюбленный в нее Якут (Максим Сапрыкин) решают сбежать из детдома и провинциального городка, где он находится, прихватив деньги главаря местной подростковой банды (Никита Кологривый).

Режиссер проекта Арсений Робак отмечает: «Несмотря на то, что в нашем сериале много преступлений и предательств — это, конечно же, история про любовь. Думаю, у нас получилось написать драйвовый, интересный и крутой проект».

В сериале также снялись Александр РобакГригорий Верник, Джемал Тетруашвили, Михаил Тарабукин, Дарья Белоусова и многие другие.

Как долго продлятся съемки и когда «Жиза» будет представлена зрителям, пока не сообщается.

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