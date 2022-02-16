Муж застреленной на съемках Хатчинс подал в суд на Болдуина

Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Муж застреленной Алеком Болдуином на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс подал в суд на актера, а также причастных к созданию картины компаний, продюсеров и членов съемочной группы. Об этом сообщает Reuters.

«Ответчик Болдуин и другие ответчики по этому делу не выполнили стандартные для отрасли проверки безопасности и не соблюдали основные правила безопасности при использовании настоящего оружия для создания фильма "Ржавчина", что имело фатальные последствия», — говорится в иске, который был направлен в окружной суд штата Нью-Мексико.

В заявлении отмечается, что ответчики могли предотвратить смерть оператора, если бы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности.