Наверх
16 февраля 2022, новость

Муж застреленной на съемках Хатчинс подал в суд на Болдуина

В заявлении говорится, что смерть оператора можно было предотвратить
Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Муж застреленной Алеком Болдуином на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс подал в суд на актера, а также причастных к созданию картины компаний, продюсеров и членов съемочной группы. Об этом сообщает Reuters.

«Ответчик Болдуин и другие ответчики по этому делу не выполнили стандартные для отрасли проверки безопасности и не соблюдали основные правила безопасности при использовании настоящего оружия для создания фильма "Ржавчина", что имело фатальные последствия», — говорится в иске, который был направлен в окружной суд штата Нью-Мексико.

В заявлении отмечается, что ответчики могли предотвратить смерть оператора, если бы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности.

22 октября сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» актер Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор Хатчинс погибла в результате выстрела. Кроме того, был ранен режиссер Джоэл Соуса. Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Галина Хатчинс
Halyna Hutchins
Джоэл Соуса
Joel Souza
Болдуин вернулся к съемкам после гибели оператора «Ржавчины»
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Ржавчина
Команда «Ржавчины» сделала заявление после убийства на съемках
Болдуин заявил, что его больше не волнует карьера
Болдуин сделал заявление о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»
Клуни вступился за Болдуина после трагедии на съемках
Болдуин захотел обновить правила использования оружия на съемках
В США потребовали запретить настоящее оружие на съемках
Стрелявший на съемках Болдуин нарядился чудовищем к Хэллоуину
Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина»
Раненный Болдуином режиссер дал показания
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Новые трейлеры
Чип и Дейл спешат на помощь
Тизер-трейлер (англ.)
Аббатство Даунтон 2
Дублированный трейлер
Исправление и наказание
Трейлер
Бриджертоны
Тизер (англ., рус. суб.)
Глубокие воды
Дублированный тизер-трейлер
Нет
Трейлер (англ.)
Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия
Дублированный трейлер
Лунный рыцарь
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь