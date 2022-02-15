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15 февраля 2022, новость

Три актрисы названы ведущими «Оскара» в 2022 году

По словам инсайдера, сейчас они находятся на финальной стадии переговоров
Эми Шумер | Источник: Legion-Media.ru

Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл названы ведущими «Оскара» в 2022 году. Об этом пишет Variety со ссылкой на собственный источник.

По сообщению инсайдера, в настоящее время трио артисток находится на финальной стадии переговоров об обязанностях на церемонии вручения кинопремии. Отмечается, что официально имена ведущих «Оскара 2022» должны объявить в эфире программы «Доброе утро, Америка».

Представители артисток и транслирующий мероприятие телеканал ABC не комментировали эту информацию. 94-я церемония вручения награды Американской киноакадемии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.

Ранее в феврале Американская киноакадемия объявила список номинантов «Оскара 2022». В их число в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» вошел и российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова.

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