Три актрисы названы ведущими «Оскара» в 2022 году

Эми Шумер | Источник: Legion-Media.ru

Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл названы ведущими «Оскара» в 2022 году. Об этом пишет Variety со ссылкой на собственный источник.

По сообщению инсайдера, в настоящее время трио артисток находится на финальной стадии переговоров об обязанностях на церемонии вручения кинопремии. Отмечается, что официально имена ведущих «Оскара 2022» должны объявить в эфире программы «Доброе утро, Америка».

Представители артисток и транслирующий мероприятие телеканал ABC не комментировали эту информацию. 94-я церемония вручения награды Американской киноакадемии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.