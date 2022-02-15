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15 февраля 2022, новость

Павел Воля стал писателем

Комик выпустил приключенческий роман «Петтерсы. Дети океанов»
Павел Воля и Ляйсан Утяшева | Источник: PersonaStars

Телеведущий и юморист Павел Воля написал приключенческий роман для всех возрастов «Петтерсы. Дети океанов», пишет ТАСС.

Сюжет разворачивается в XIX веке в Англии. Главный герой — девятилетний Майкл, его мама отправляется в Полинезию, чтобы изучать местную флору и фауну. И мальчик вместе с сестрой Эйшей и папой Джорджем сильно скучает. Наконец, все вместе они решаются оставить дом, друзей и работу и пуститься в полное неожиданных приключений путешествие, чтобы воссоединиться с мамой и вновь стать неразлучными.

Воля рассказал, что книга началась со сказки, которую он с супругой Ляйсан Утяшевой рассказывал сыну и дочери на ночь. 

«Наши дети невольно стали прототипами главных героев. В какой-то момент сказка стала настолько большой, что уже не хватало недели на то, чтобы рассказать ее по частям перед сном. И стало понятно, что надо писать книгу», — отметил юморист.

Аудиокнигу уже сейчас можно послушать на платформе Storytel, в бумажном формате она выйдет 20 марта. Примечательно, что в озвучивании романа «Петтерсы. Дети океанов» приняли участие не только сам автор с женой, но также Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Карина Кросс и многие другие.

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