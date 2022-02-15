Федоров и Бондарчук станут соперниками в продолжении сериала

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22 февраля на видеосервисе Premier и позже на телеканале ТНТ начнется показ второго сезона сериала про опального чиновника Виктора Сычева «Год культуры» с Федором Бондарчуком в главной роли.

В первом сезоне герой Бондарчука после прямой линии с президентом отправляется в Верхнеямск с поручением вывести местный университет в топ-100 лучших российских вузов. В случае провала ему придется попрощаться с карьерой чиновника.

В новых сериях Сычев вновь отправится в Верхнеямск, где за год многое изменилось и где ему предстоит провести Международный филологический форум, одобренный лично президентом, чтобы получить повышение, а также выйти победителем из любовного треугольника.

Сам актер говорит о своем персонаже так: «Мой герой — человек обаятельный. По сути, он — антагонист и противоположность персонажа Федора Бондарчука. Мой герой — это человек с тройным или даже четверным дном. Он человек мира, пропагандист всего прекрасного, йогистого и зожного, но в чужой среде ему придется непросто».