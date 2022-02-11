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11 февраля 2022, новость

Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец»

На них показаны персонажи-эльфы, в частности, Галадриэль и принцесса Диса

Киностудия Amazon представила первые кадры сериала «Властелин колец», снятого по вселенной Джона Р.Р. Толкина. Снимки были опубликованы изданием Vanity Fair.

На фотографиях можно увидеть, как будут выглядеть эльфийская владычица Галадриэль, принцесса Диса и целительница Бронуин. Также показаны другие персонажи-эльфы — Элронд и Арондир.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКэй заявили, что сюжет сериала объединит в себе «все ключевые истории Второго века Средиземья»: создание колец Всевластья, восхождение властелина тьмы Саурона, эпическую сагу Нуменора и драму последнего альянса между людьми и эльфами.

«До этого момента зрители видели на экране только историю одного кольца. Но до того колец было много — и мы восхищены возможностью рассказать обо всех них», — добавили Пэйн и МакКэй.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» запланирована на 2 сентября. Проект стал эксклюзивом Amazon Prime Video.

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