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11 февраля 2022, новость

Умерла актриса Евгения Брик

Ей было 40 лет
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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

На 41-м году жизни скончалась актриса Евгения Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева на своей странице в Facebook.

«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера.
Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала Гордеева.

У актрисы остались дочь, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра.

Брик известна по ролям в картинах своего мужа, таких, как «Оттепель», «Стиляги», «Одесса». Также она снималась в фильмах «Географ глобус пропил», «Елки 1914» и многих других.

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