Умерла актриса Евгения Брик

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

На 41-м году жизни скончалась актриса Евгения Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева на своей странице в Facebook.

«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера.

Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала Гордеева.

У актрисы остались дочь, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра.