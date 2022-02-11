Умерла актриса Евгения Брик

На 41-м году жизни скончалась актриса Евгения Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева на своей странице в Facebook.
«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера.
Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала Гордеева.
У актрисы остались дочь, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра.
Брик известна по ролям в картинах своего мужа, таких, как «Оттепель», «Стиляги», «Одесса». Также она снималась в фильмах «Географ глобус пропил», «Елки 1914» и многих других.