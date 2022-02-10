Наверх
10 февраля 2022, новость

Звезда Comedy Woman призналась в зависти к коллегам по программе

Наталия Медведева приняла участие в шоу «Детектор»
Наталия Медведева | Источник: Legion-Media.ru

Звезда юмористического проекта Comedy Woman, комик Наталия Медведева призналась в зависти к коллегам по программе. В эфире программы «Детектор» на телеканале «Пятница!» она рассказала, что завидовала характеру каждой из девушек, с которыми работала. 

Медведева поделилась, что ей всегда казалось, что в других участницах шоу есть какие-то качества, которых не хватает ей. Она призналась, что первую зависть испытала к Полине Сибагатуллиной. «[Зависть была] к ее шарму. Она вот выходит, и уже какая-то пелена необычной атмосферы расстилается. И мне хотелось вот эту атмосферу с выходом тоже иметь», — вспомнила комик.

Кроме того, гостья программы испытывала аналогичное чувство относительно характера Екатерины Скулкиной. По словам Медведевой, в Скулкиной она видела силу духа, которой ей не хватало. Ведущий также спросил, какому качеству другой коллеги, Екатерины Варнавы, завидовала юмористка. «Вот у Кати, кстати, не помню, какую крутизну я хотела», — сказала звезда Comedy Woman.

Программа «Детектор» выходит на телеканале «Пятница!» с февраля 2022 года. Ведущий передачи — психолог Марк Бартон. В студии гостей проверяют на честность с помощью полиграфа. Для этого героям задают 21 вопрос. Если гость даст правдивые ответы, то получит шанс выиграть один миллион рублей. Ранее о своих впечатлениях от участия рассказал Даня Милохин.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Полина Сибагатуллина
Детектор
Даня Милохин рассказал об участии в шоу с детектором лжи
Екатерина Скулкина
Наталия Медведева
Екатерина Варнава
Comedy Woman
Даня Милохин
Звезда Comedy Woman оценила вероятность возвращения шоу на ТВ
Звезда Comedy Woman объяснила причину ухода из КВН
Бывшая участница Comedy Woman раскрыла закулисье шоу
Свадьбу Марины Федункив с итальянцем покажут в телешоу
Звезда Comedy Woman назвала причину ухода из проекта
Звезда Comedy Woman рассказала о возвращении шоу
Надежда Сысоева призналась, что скучает по Comedy Woman
Эвелина Бледанс снимается в «Стриптизерах»: первые фото в образе
Звезда Comedy Woman озвучила причину ухода из шоу
Ирину Безрукову наградили премией в Москве
Соведущей Галустяна в «Детском КВН» стала 8-летняя Ева Смирнова
Победительница «Последнего героя» сбросила 10 кг за время съемок
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Малахов спародировал собственное шоу в Comedy Woman
Екатерина Варнава: «Вот сейчас вы удивитесь!»
30-летняя возлюбленная Петросяна появилась в «Модном приговоре»
Стали известны имена участников нового «Последнего героя»
Новые трейлеры
Выбывшая
Трейлер (англ.)
Беседы с друзьями
Трейлер (англ.)
Сияющая долина
Трейлер (англ.)
Воспламеняющая взглядом
Дублированный трейлер
Нуучча
Трейлер
Базз Лайтер
Трейлер (англ.)
Викинги: Вальхалла
Дублированный трейлер № 2
Елизавета
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь