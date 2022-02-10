Гудков, Варнава, Бортич на показе фильма про шоу «Орел и решка»

По сюжету, продюсеру «Орла и решки» Валерии Репиной (Варнава) сообщают о закрытии шоу из-за низких рейтингов. Вдобавок и отношения в съемочной группе проекта (Бортич, Молочников, Гудков) пошли под откос. В попытках вернуть популярность команда отправляется в Абд-Эль-Акри — еще недавно закрытую для туристов страну, куда их приглашает молодой король на свою свадьбу. Героям нужно не только снять эксклюзив, но и вернуться домой живыми.