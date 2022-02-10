Гудков, Варнава, Бортич на показе фильма про шоу «Орел и решка»

В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ комедии «Орел и решка. Кино». Фильм по мотивам популярного тревел-шоу представили исполнители главных ролей Екатерина Варнава, Александр Гудков, Александра Бортич, Александр Молочников, Кирилл Каганович, режиссер Вазген Каграманян и продюсеры Нателла Крапивина, Владимир Маслов, Ольга Филипук, Александра Ремизова.
Гостями показа стали Анар Халилов, Денис Власенко, Кузьма Сапрыкин, Софья Озерова, Матвей Полевой, Екатерина Рокотова и многие другие знаменитости.
По сюжету, продюсеру «Орла и решки» Валерии Репиной (Варнава) сообщают о закрытии шоу из-за низких рейтингов. Вдобавок и отношения в съемочной группе проекта (Бортич, Молочников, Гудков) пошли под откос. В попытках вернуть популярность команда отправляется в Абд-Эль-Акри — еще недавно закрытую для туристов страну, куда их приглашает молодой король на свою свадьбу. Героям нужно не только снять эксклюзив, но и вернуться домой живыми.
Екатерина Варнава призналась: «Это моя первая официальная премьера — очень волнительно и безумно трепетно! Я не ожидала, что мне так понравится сниматься в кино. Это была невероятная съемочная команда!»
Онлайн-премьера комедии «Орел и решка. Кино» состоится 14 февраля.