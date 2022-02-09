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9 февраля 2022, новость

Фанаты Леди Гаги возмущены, что ее не номинировали на «Оскар»

Поклонники негодуют и пишут в соцсетях, что артистку «обокрали»
Леди Гага | Источник: Legion-Media.ru

Фанаты американской певицы и актрисы Леди Гаги возмутились из-за ее отсутствия в списке номинантов на премию «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Поклонники удивились, что артистку не номинировали за роль Патриции Реджани в «Доме Gucci». Ранее за свое участие в картине она была отмечена на Critics Choice Awards, «Золотом глобусе», премии Гильдии киноактеров и BAFTA Film Awards. Сама лента «Дом Gucci» также не получила номинации в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

Пользователи Twitter выразили негодование из-за ситуации вокруг Леди Гаги. Они написали, что артистку «обокрали», а также напомнили, что критики пророчили ей номинацию. Вместо нее на «Лучшую актрису» претендуют Оливия КолманНезнакомая дочь»), Николь КидманВ роли Рикардо»), Пенелопа КрусПараллельные матери»), Джессика ЧестейнГлаза Тэмми Фэй») и Кристен СтюартСпенсер»). Полный список номинантов на премию «Оскар 2022» смотрите по ссылке.

Ранее стало известно, что семья Гуччи, недовольная фильмом Ридли Скотта «Дом Gucci», совместно с командой Sky Studios готовит серию документальных фильмов и полнометражный телевизионный фильм об истории и бизнесе всемирно известной модной империи. 

Напомним, фильм «Дом Gucci» повествует о смерти Маурицио Гуччи, убийство которого заказала его экс-супруга Патриция Реджани. Певица Леди Гага сыграла в нем роль Патриции Реджани, а Адам Драйвер — Маурицио Гуччи. В картине также снялись Сальма ХайекАль ПачиноДжереми Айронс и Джаред Лето

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