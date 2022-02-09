Фанаты Леди Гаги возмущены, что ее не номинировали на «Оскар»

Леди Гага | Источник: Legion-Media.ru

Фанаты американской певицы и актрисы Леди Гаги возмутились из-за ее отсутствия в списке номинантов на премию «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Поклонники удивились, что артистку не номинировали за роль Патриции Реджани в «Доме Gucci». Ранее за свое участие в картине она была отмечена на Critics Choice Awards, «Золотом глобусе», премии Гильдии киноактеров и BAFTA Film Awards. Сама лента «Дом Gucci» также не получила номинации в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

Ранее стало известно, что семья Гуччи, недовольная фильмом Ридли Скотта «Дом Gucci», совместно с командой Sky Studios готовит серию документальных фильмов и полнометражный телевизионный фильм об истории и бизнесе всемирно известной модной империи.