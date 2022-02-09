Фанаты Леди Гаги возмущены, что ее не номинировали на «Оскар»

Фанаты американской певицы и актрисы Леди Гаги возмутились из-за ее отсутствия в списке номинантов на премию «Оскар». Об этом сообщает Variety.
Поклонники удивились, что артистку не номинировали за роль Патриции Реджани в «Доме Gucci». Ранее за свое участие в картине она была отмечена на Critics Choice Awards, «Золотом глобусе», премии Гильдии киноактеров и BAFTA Film Awards. Сама лента «Дом Gucci» также не получила номинации в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».
Пользователи Twitter выразили негодование из-за ситуации вокруг Леди Гаги. Они написали, что артистку «обокрали», а также напомнили, что критики пророчили ей номинацию. Вместо нее на «Лучшую актрису» претендуют Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Николь Кидман («В роли Рикардо»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй») и Кристен Стюарт («Спенсер»). Полный список номинантов на премию «Оскар 2022» смотрите по ссылке.
Ранее стало известно, что семья Гуччи, недовольная фильмом Ридли Скотта «Дом Gucci», совместно с командой Sky Studios готовит серию документальных фильмов и полнометражный телевизионный фильм об истории и бизнесе всемирно известной модной империи.
Напомним, фильм «Дом Gucci» повествует о смерти Маурицио Гуччи, убийство которого заказала его экс-супруга Патриция Реджани. Певица Леди Гага сыграла в нем роль Патриции Реджани, а Адам Драйвер — Маурицио Гуччи. В картине также снялись Сальма Хайек, Аль Пачино, Джереми Айронс и Джаред Лето.