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9 февраля 2022, новость

Семья Гуччи, недовольная «Домом Gucci», снимет свой фильм

Наследники и потомки модельера работают над серией документальных фильмов и теленовеллой
Кадр из фильма «Дом Gucci» | Источник: Legion-Media.ru

Семья Гуччи работает с командой Sky Studios с целью снять серию документальных фильмов и полнометражный телевизионный фильм об истории и бизнесе всемирно известной модной империи. Как сообщает журнал Variety, Гуччи оказались недовольными тем, как их семью показали в голливудской ленте «Дом Gucci» с Леди Гагой в главной роли.

При этом исполнительным продюсером станет Джорджо Гуччи, сам являющийся членом семьи основателей модного бизнеса.

Представители съемочной команды отметили, что в первую очередь как документальные фильмы, так и теленовелла предназначены для италоязычной аудитории, но в дальнейшем они рассчитывают сделать премьеру и в других странах.

Картина режиссера Ридли Скотта «Дом Gucci» повествует о смерти Маурицио Гуччи, убийство которого заказала его экс-супруга Патриция Реджани. Певица Леди Гага сыграла в нем роль Патриции Реджани, а Адам Драйвер — Маурицио Гуччи. В картине также снялись Сальма ХайекАль ПачиноДжереми Айронс и Джаред Лето

Мировая премьера «Дома Gucci» состоялась в ноябре 2021 года, а в декабре стало известно, что наследники и потомки Гуччи обратились к адвокатам для обсуждения подачи иска против создателей фильма за клевету и неправдивость повествования.

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