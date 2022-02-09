Семья Гуччи, недовольная «Домом Gucci», снимет свой фильм

Семья Гуччи работает с командой Sky Studios с целью снять серию документальных фильмов и полнометражный телевизионный фильм об истории и бизнесе всемирно известной модной империи. Как сообщает журнал Variety, Гуччи оказались недовольными тем, как их семью показали в голливудской ленте «Дом Gucci» с Леди Гагой в главной роли.
При этом исполнительным продюсером станет Джорджо Гуччи, сам являющийся членом семьи основателей модного бизнеса.
Представители съемочной команды отметили, что в первую очередь как документальные фильмы, так и теленовелла предназначены для италоязычной аудитории, но в дальнейшем они рассчитывают сделать премьеру и в других странах.
Картина режиссера Ридли Скотта «Дом Gucci» повествует о смерти Маурицио Гуччи, убийство которого заказала его экс-супруга Патриция Реджани. Певица Леди Гага сыграла в нем роль Патриции Реджани, а Адам Драйвер — Маурицио Гуччи. В картине также снялись Сальма Хайек, Аль Пачино, Джереми Айронс и Джаред Лето.
Мировая премьера «Дома Gucci» состоялась в ноябре 2021 года, а в декабре стало известно, что наследники и потомки Гуччи обратились к адвокатам для обсуждения подачи иска против создателей фильма за клевету и неправдивость повествования.