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9 февраля 2022, новость

Канделаки назначили главой ТНТ

Телеведущая заняла пост директора телеканала и сменила Романа Петренко
Тина Канделаки

Телеведущую и заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тину Канделаки назначили исполняющей обязанности главы ТНТ. Об этом сообщается в пресс-релизе «Газпром-медиа», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в "Газпром-Медиа Холдинге" в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" и управляющий директор "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение"», — говорится в официальном заявлении.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров отметил, перед каналом ТНТ сегодня стоят амбициозные задачи — как по части телеэфира, так и в цифровой среде. По его словам, у Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных перед каналом целей.

«Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко», — сказала телеведущая и добавила, что продолжит «укреплять наследие главного развлекательного канала страны».

В сентябре 2021 года стало известно, что Канделаки ушла с поста генерального продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ», получив должность заместителя гендиректора «Газпром-медиа». Должность генерального продюсера «Матч ТВ» телеведущая занимала с 2015 года, с момента создания канала.

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