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8 февраля 2022, новость

От Кидман до Стюарт: объявлены номинанты на «Оскар 2022»

Назван полный список претендентов на престижную кинонаграду
Пенелопа Крус | Источник: Rex / Fotodom.ru

Американская киноакадемия объявила список номинантов «Оскара 2022».

В главной категории «Лучший фильм» оказались представлены «Белфаст» Кеннета Браны, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер, «Не смотрите наверх» Адама МакКея, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Дюна» Дени Вильнева, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Власть пса» Джейн Кэмпион и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.

В номинации «Лучшая режиссура» за победу поборются Кеннет Брана («Белфаст»), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история») и Джейн Кэмпион («Власть пса»).

В категории «Лучшая актриса» представлены Джессика ЧестейнГлаза Тэмми Фэй»), Оливия КолманНезнакомая дочь»), Пенелопа КрусПараллельные матери»), Николь КидманВ роли Рикардо») и Кристен СтюартСпенсер»). На звание лучшего актера претендуют Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Эндрю ГарфилдТик-так, бум!»), Уилл Смит («Король Ричард») и Дензел ВашингтонТрагедия Макбета»)

За звание «Лучшего иностранного фильма» поборются «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Рука Бога» Паоло Соррентино, «Худший человек на свете» Йоакима Триера и «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена.

Полный список номинантов на премию «Оскар 2022»

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» представлены «CODA: Ребенок глухих родителей», «Сядь за руль моей машины», «Дюна» и «Власть пса». В категории «Лучший оригинальный сценарий» оказались картины «Не смотрите наверх», «Король Ричард», «Белфаст», «Лакричная пицца» и «Худший человек на свете». За звание лучшего полнометражного мультфильма поборются «Райя и последний дракон», «Энканто», «Побег», «Лука» и «Митчеллы против машин».

Российское кино в 2022 году осталось без номинаций — лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки», претендовавшая на борьбу в номинации «Лучший иностранный фильм», не вошла в шорт-лист премии.

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.

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Джессика Честейн
Jessica Chastain
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Рука Бога
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Кристен Стюарт
Kristen Stewart
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Незнакомая дочь
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599 р.
Тик-так, бум!
Худший человек на свете
Сядь за руль моей машины
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Белфаст
199 р.
Митчеллы против машин
Кира Коваленко
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
199 р.
Король Ричард
Лакричная пицца
199 р.
Разжимая кулаки
CODA: Ребенок глухих родителей
Оливия Колман
Olivia Colman
Побег
Трагедия Макбета
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
199 р.
Спенсер
В роли Рикардо
599 р.
Не смотрите наверх
Пол Томас Андерсон
Paul Thomas Anderson
Глаза Тэмми Фэй
Адам МакКей
Adam McKay
Параллельные матери
Николь Кидман
Nicole Kidman
Паоло Соррентино
Paolo Sorrentino
Джейн Кэмпион
Jane Campion
Вестсайдская история
Лука
Эндрю Гарфилд
Andrew Garfield
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Гильермо дель Торо
Guillermo del Toro
Дени Вильнев
Denis Villeneuve
599 р.
Власть пса
399 р.
Энканто
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