От Кидман до Стюарт: объявлены номинанты на «Оскар 2022»

Американская киноакадемия объявила список номинантов «Оскара 2022».

В номинации «Лучшая режиссура» за победу поборются Кеннет Брана («Белфаст»), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история») и Джейн Кэмпион («Власть пса»).

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» представлены «CODA: Ребенок глухих родителей», «Сядь за руль моей машины», «Дюна» и «Власть пса». В категории «Лучший оригинальный сценарий» оказались картины «Не смотрите наверх», «Король Ричард», «Белфаст», «Лакричная пицца» и «Худший человек на свете». За звание лучшего полнометражного мультфильма поборются «Райя и последний дракон», «Энканто», «Побег», «Лука» и «Митчеллы против машин».

Российское кино в 2022 году осталось без номинаций — лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки», претендовавшая на борьбу в номинации «Лучший иностранный фильм», не вошла в шорт-лист премии.