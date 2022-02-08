Стало известно о состоянии тяжело перенесшего ковид Звягинцева

Актер Владимир Мишуков опубликовал в инстаграме фото режиссера Андрея Звягинцева с букетом цветов, в подписи к которому поздравил его с 58-летием.
«Сегодня у моего друга Андрея — день рождения. Хорошо, что сегодня я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре», — написал Мишуков в своем посте, сообщив таким образом подписчикам, что в настоящее время режиссер, в сентябре прошлого года заразившийся коронавирусом, восстанавливает свое здоровье.
В комментариях свои поздравления Андрею Звягинцеву передали Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Павел Деревянко и многие другие звезды.
Напомним, Звягинцев перенес COVID-19 в тяжелой форме, поражение легких составляло 92%, на несколько дней он был введен в искусственную кому.
Режиссер Андрей Звягинцев является лауреатом престижных российских и международных кинопремий и фестивалей, в том числе «Золотой глобус», Каннский и Венецианский кинофестивали. Самыми известными его работами являются «Левиафан», «Нелюбовь», «Возвращение» и «Елена».