Стало известно о состоянии тяжело перенесшего ковид Звягинцева

«Сегодня у моего друга Андрея — день рождения. Хорошо, что сегодня я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре», — написал Мишуков в своем посте, сообщив таким образом подписчикам, что в настоящее время режиссер, в сентябре прошлого года заразившийся коронавирусом, восстанавливает свое здоровье.