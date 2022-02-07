Брюс Уиллис получил специальную категорию «Золотой малины»

Брюс Уиллис в фильме «Полночь на злаковом поле»

Голливудский актер Брюс Уиллис получил специальную категорию антипремии «Золотая малина» за съемки в семи проектах. Об этом сообщается на сайте Razzies.

Напомним, в 2021 году «Золотую малину» в номинации «Худший фильм» получила картина «Абсолютное доказательство» 2021 года о якобы имевших место махинациях с целью повлиять на выборы в США. Снявший картину и исполнивший в ней главную роль Майк Линделл победил также в номинации «Худшая главная мужская роль».