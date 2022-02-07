Брюс Уиллис получил специальную категорию «Золотой малины»

Голливудский актер Брюс Уиллис получил специальную категорию антипремии «Золотая малина» за съемки в семи проектах. Об этом сообщается на сайте Razzies.
Организаторы «Золотой малины» посчитали неудачными все фильмы, в которых Уиллис снялся в 2021 году, и предложили выбрать худший из них. В перечень попали ленты «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле» и «За гранью жизни». Специальная номинация получила название «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».
В категории «Худший фильм года» представлены проект Netflix «Диана: Мюзикл», фантастический боевик «Бесконечность», криминальный триллер «Карен», семейная комедия «Космический джем: Новое поколение» и детектив «Женщина в окне». За звание худшего актера поборются, в частности, Леброн Джеймс и Марк Уолберг, а среди номинантов на звание худшей актрисы оказались Эми Адамс и Меган Фокс.
Напомним, в 2021 году «Золотую малину» в номинации «Худший фильм» получила картина «Абсолютное доказательство» 2021 года о якобы имевших место махинациях с целью повлиять на выборы в США. Снявший картину и исполнивший в ней главную роль Майк Линделл победил также в номинации «Худшая главная мужская роль».
Премию «Золотая малина» учредили в 1980 году. Номинантов ежегодно выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов. По традиции, «победителей» премии объявят за сутки до церемонии вручения «Оскара».