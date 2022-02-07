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7 февраля 2022, новость

Названы вероятные победители «Оскара 2022»

Критики перечислили фильмы и режиссеров, которые могут получить статуэтки в этом году
Кадр из фильма «Маленькая мама»

Кинокритики газеты The Guardian назвали вероятных победителей премии «Оскар». В список попали четыре фильма и четыре режиссера.

Журналист Марк Кермод предсказал победу в номинации «Лучший фильм» французской картине «Маленькая мама» Селин Сьяммы. Автор также посчитал создательницу ленты достойной статуэтки в категории «Лучший режиссер».

Кинокритик Венди Айд предрекла победу дебютной полнометражной картине актрисы Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь». Звание лучшего режиссера Айд отдала Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса».

Автор Симран Ханс предсказала победу ленте «Сувенир: Часть 2» Джоанны Хогг и режиссеру Янице Браво за картину «Зола». Кинокритик Гай Лодж посчитал вероятным победителем в номинации «Лучший фильм» японскую драму «Сядь за руль моей машины», а в категории «Лучший режиссер» — мексиканку Татьяну Уэсо, снявшую «Молитвы об украденных».

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.

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