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4 февраля 2022, новость

Назван самый ненавистный персонаж сериала «И просто так»

Зрители возненавидели небинарного персонажа из продолжения «Секса в большом городе»
Сара Рамирес и Сара Джессика Паркер в сериале «И просто так»

Зрители продолжения «Секса в большом городе» возненавидели небинарного персонажа Че Диас (Сара Рамирес). Об этом сообщает UPROXX.

Стендап-комика из шоу «И просто так» назвали самым ненавистным персонажем на телевидении, а сексуальную сцену с участием Диас и Миранды — худшей в истории кино. Создатель оригинального сериала и сиквела Майкл Патрик Кинг в интервью Variety высказался в защиту героя.

По его словам, он ожидал бурной реакции на введение нового персонажа, так как зрители возмущены, что ради него Миранда решает разрушить свой брак. Для многих ее отношения со Стивом кажутся гармоничными, поэтому люди удивляются, когда героиня Синтии Никсон заявляет, что хочет от жизни большего.

«Люди будут искать злодея. Че, по моему мнению, является честным, опасным, сексуальным, смешным и теплым героем. То, что все остальные проецируют на этого персонажа, во многом связано с тем, чего хотят от истории Миранды. Это имеет мало общего с Че», — сказал Майкл Патрик Кинг.

Напомним, премьера сериала «И просто так» состоялась в декабре прошлого года. По сюжету, героини продолжат искать счастье и любовь в Нью-Йорке. Персонаж Сары Рамирес, стендап-комик Че Диас, заменил в новом сериале третью лучшую подругу Кэрри, Саманту Смит, которую в оригинальном «Сексе в большом городе» играла Ким Кэтроллотказавшаяся от съемок в продолжении истории.

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