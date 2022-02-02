Умерла легенда итальянского кино — актриса Моника Витти

Моника Витти | Источник: Legion-Media.ru

РИМ, 2 февраля. /ТАСС/. Моника Витти умерла на 91-м году жизни. Об этом в среду сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини.

«Сегодня очень печальный день, умерла великая артистка и великая итальянка», — цитирует Франческини пресс-служба итальянского министерства культуры.

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал Витти «актрисой необыкновенного таланта». «Она покорила не одно поколение итальянцев своим остроумием, мастерством и красотой. Она принесла престиж итальянскому кино во всем мире», — приводит слова премьера его пресс-служба.

Моника Витти более 20 лет не появлялась на публике из-за серьезного генетического заболевания. СМИ писали, что она страдала болезнью Альцгеймера. Ее супруг — режиссер и фотограф Роберто Руссо — на протяжении многих лет охранял ее жизнь от посторонних глаз, не допуская распространения слухов об актрисе даже в интернете.

Карьера

Витти родилась в Риме, начинала с театральных подмостков. Ее настоящее имя — Мария Луиза Чечарелли. Свой псевдоним Витти взяла на основе фамилии своей матери — Виттилья. Она выросла на Сицилии, куда ее отец уехал работать еще до Второй мировой войны. В 1953 году окончила Национальную академию драматического искусства в Риме.

В России Моника Витти больше известна по ролям в фильмах Микеланджело Антониони из «трилогии отчуждения»: «Приключение», «Ночь» и «Затмение». Она также снялась у режиссера в его первой цветной картине «Красная пустыня», получившей «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. После сотрудничества с Антониони актриса сменила амплуа: для итальянцев она в большей степени известна по лучшим примерам классической итальянской комедии.