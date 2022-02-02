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2 февраля 2022, новость

Умер актер сериала «Рабыня Изаура»

Исаак Бардавид скончался на 91-м году жизни
Исаак Бардавид в сериале «Рабыня Изаура»

Умер бразильский актер Исаак Бардавид, известный по роли Франциско в сериале «Рабыня Изаура». Об этом сообщает новостной портал g1.

Артист скончался в возрасте 90 лет из-за проблем с легкими. Как рассказал его внук Жоао Бардавид, актер страдал от хронического респираторного заболевания. Он с трудом дышал, а скорость оксигенации в организме была крайне низкой.

Карьера Бардавида длилась более 50 лет. Он не только появлялся в кадре, но и работал актером озвучки. Артист снялся в таких фильмах и сериалах, как «Георгий Победоносец», «Покровительница», «Шипы и розы», «Большая засада», «Красный свиток», «Совершенно бесподобная», «Шоколад с перцем» и «Новый Геркулес». Свою последнюю роль он исполнил в мыльной опере «Тюремщики».

В октябре 2021 года ушел из жизни создатель «Рабыни Изауры» — бразильский сценарист Жилберту Тумшиц Брага. Ему было 75 лет.

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