Умер актер сериала «Рабыня Изаура»

Исаак Бардавид в сериале «Рабыня Изаура»

Умер бразильский актер Исаак Бардавид, известный по роли Франциско в сериале «Рабыня Изаура». Об этом сообщает новостной портал g1.

Артист скончался в возрасте 90 лет из-за проблем с легкими. Как рассказал его внук Жоао Бардавид, актер страдал от хронического респираторного заболевания. Он с трудом дышал, а скорость оксигенации в организме была крайне низкой.

Карьера Бардавида длилась более 50 лет. Он не только появлялся в кадре, но и работал актером озвучки. Артист снялся в таких фильмах и сериалах, как «Георгий Победоносец», «Покровительница», «Шипы и розы», «Большая засада», «Красный свиток», «Совершенно бесподобная», «Шоколад с перцем» и «Новый Геркулес». Свою последнюю роль он исполнил в мыльной опере «Тюремщики».