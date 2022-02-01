87-летний Александр Ширвиндт вернется на сцену Театра сатиры

Александр Ширвиндт | Источник: PersonaStars

Народный артист России Александр Ширвиндт сыграет главную роль в постановке «Где мы?» Театра сатиры, пишет «МК». В прошлом году он покинул пост художественного руководителя театра.

«Обсудили все и пришли к выводу, что можем продолжать играть. Главное, чтоб теперь ковид этот проклятый во второй раз не помешал. Я сам переболел», — напомнил Ширвиндт.

Один из участников спектакля, актер и телеведущий Александр Олешко, добавил, что Ширвиндт до сих пор помнит все свои реплики и реплики партнеров. Несмотря на то, что постановку «Где мы?» ставили в 2018 году, и в репертуаре она держалась чуть дольше одного сезона.