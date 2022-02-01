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1 февраля 2022, новость

87-летний Александр Ширвиндт вернется на сцену Театра сатиры

Артист надеется, что коронавирус не помешает его планам
Александр Ширвиндт | Источник: PersonaStars

Народный артист России Александр Ширвиндт сыграет главную роль в постановке «Где мы?» Театра сатиры, пишет «МК». В прошлом году он покинул пост художественного руководителя театра.

«Обсудили все и пришли к выводу, что можем продолжать играть. Главное, чтоб теперь ковид этот проклятый во второй раз не помешал. Я сам переболел», — напомнил Ширвиндт.

Один из участников спектакля, актер и телеведущий Александр Олешко, добавил, что Ширвиндт до сих пор помнит все свои реплики и реплики партнеров. Несмотря на то, что постановку «Где мы?» ставили в 2018 году, и в репертуаре она держалась чуть дольше одного сезона.

«И еще вот такое наблюдение: у меня есть привычка заранее приходить на репетицию, где-то на полчаса раньше — так легче настроиться. И вот я пришел в 10:15 при назначенной репетиции в 11:00. Думал, буду первый. А вот и нет — оказалось, что Ширвиндт уже давно в театре», — подчеркнул Олешко.

Александр Ширвиндт — актер театра и кино, театральный режиссер и сценарист. Народный артист РСФСР. Известен ролями в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Вокзал для двоих», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старики-разбойники», сериале «12 стульев».

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