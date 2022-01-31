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31 января 2022, новость

Дрю Бэрримор показала детские снимки Тома Холланда

Актриса вспомнила первую встречу с будущей звездой Голливуда

Актриса Дрю Бэрримор опубликовала в инстаграме совместный снимок с коллегой Томом Холландом, сделанный, предположительно, в 2011 году.

«Я помню, как мы встретились, кажется, в 2011 году. Я была так тобой очарована. Я только посмотрела твой фильм, и мы встретились по поводу проекта, который я собиралась режиссировать», — вспомнила Бэрримор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Актриса рассказала, что уже тогда считала Холланда невероятным человеком и очень талантливым актером. Бэрримор подчеркнула, что наблюдала, как Холланд вырос, стал «нашим героем» и начал встречаться с Зендаей.

«Нет ничего, что ты не можешь и не хочешь сделать. Я посылаю тебе и твоей леди все самое лучшее! Я болею за вас», — резюмировала актриса.

Том Холланд дебютировал в кино в 14 лет в фильме-катастрофе «Невозможное», где его партнерами стали Юэн МакГрегор и Наоми Уоттс. За эту работу Том получил актерские награды от Американского национального совета кинокритиков и Лондонского кружка кинокритиков. В 19-летнем возрасте он присоединился к команде Мстителей и стал самым юным экранным Человеком-пауком. Эта роль принесла ему мировую известность и любовь фанатов Marvel.

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