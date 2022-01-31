Толкалина рассказала о пробах на роль девушки Бонда

Любовь Толкалина | Источник: Алексей Молчановский

Российская актриса Любовь Толкалина в интервью изданию «Hello!» рассказала, как пробовалась на роль девушки суперагента Джеймса Бонда в последнем фильме «бондианы» — «Не время умирать».

По словам Толкалиной, пока шел кастинг, нельзя было рассказывать об отборе. «Мы подписывали документ толщиной с книгу со специальным логотипом "007". Подписывали договор о неразглашении на каждой странице, три года нельзя было рассказывать даже о том, что я там была. Летала тогда специально в Лондон, готовилась. Для проб они выбрали сцену из «Казино Рояль», где Ева Грин и Дэниэл Крэйг разговаривают про деньги», — вспоминает она, добавив, что текст для заучивания был сложным.

Кастинг Толкалина не прошла, но неожиданно восхитила британских пограничников. Толкалина рассказала, что недавно летала в Лондон, где в аэропорту потратила четыре часа на заполнение специальной формы.