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31 января 2022, новость

Толкалина рассказала о пробах на роль девушки Бонда

Актриса сообщила, что кастинг проходил в условиях полной секретности
Любовь Толкалина | Источник: Алексей Молчановский

Российская актриса Любовь Толкалина в интервью изданию «Hello!» рассказала, как пробовалась на роль девушки суперагента Джеймса Бонда в последнем фильме «бондианы» — «Не время умирать».

По словам Толкалиной, пока шел кастинг, нельзя было рассказывать об отборе. «Мы подписывали документ толщиной с книгу со специальным логотипом "007". Подписывали договор о неразглашении на каждой странице, три года нельзя было рассказывать даже о том, что я там была. Летала тогда специально в Лондон, готовилась. Для проб они выбрали сцену из «Казино Рояль», где Ева Грин и Дэниэл Крэйг разговаривают про деньги», — вспоминает она, добавив, что текст для заучивания был сложным.

Кастинг Толкалина не прошла, но неожиданно восхитила британских пограничников. Толкалина рассказала, что недавно летала в Лондон, где в аэропорту потратила четыре часа на заполнение специальной формы.

«Когда мне начали задавать вопросы, я сказала, что в Лондоне по работе, пишем пьесу для моего театра. Когда он спросил, где я снималась, я сказала, что он меня в кино вряд ли видел, но я пробовалась на девушку Бонда. После этого остановилась работа пограничников, они все пришли на меня смотреть, страшно радовались! Они меня чуть ли на руках не внесли через границу, было очень трогательно!» — вспоминает Толкалина.

Ранее Толкалина вместе с Дарьей Урсуляк снялась в триллере о насилии «Бег улиток» — смотрите репортаж с площадки.

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