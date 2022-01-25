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25 января 2022, новость

На съемках нового сериала Marvel воссоздали Красную площадь

В инстаграме появились фото масштабных декораций на площадке в Атланте

МОСКВА, 25 янв — РИА «Новости». В сети появились кадры со съемок предстоящего сериала Marvel «Секретное вторжение», на которых видно, как создатели проекта представляют себе Красную площадь, сообщает ScreenRant.

По информации издания, работа над супергеройским шоу проходит в Атланте (США).

Во время загрузки произошла ошибка.

На снимках, размещенных в Instagram-аккаунте Atlanta Filming, показаны масштабные декорации с матрешками и пестрыми ярмарочными шатрами. В ScreenRant полагают, что создатели «Секретного вторжения» с большой вероятностью устроят на «Красной площади» что-то эпическое: с хаосом и разрушениями.

К съемкам сериала, который будет состоять из шести эпизодов, приступили еще в сентябре прошлого года. Шоураннеры проекта — сценарист Томас Безуча и режиссер Али Селим.

Детали сюжета держатся в строгом секрете. Но ожидается, что герои будут выполнять миссии по всему миру.

Главные роли в «Секретном вторжении» исполнят Эмилия Кларк, Сэмюэл Л. Джексон, Оливия Колман, Кингсли Бен-Адир, Хлоя Беннет и другие. Дата выхода мини-сериала запланирована на 2023 год на сервисе Disney+.

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