Наверх
25 января 2022, новость

Мерзликин восстает из мертвых в трейлере комедии с Толкалиной

Сериал «И снова здравствуйте!» расскажет о похождениях бывшего бандита

2 февраля в онлайн-кинотеатре ivi выйдет новый сериал «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным в главной роли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный герой 10-серийного проекта — бандит по имени Борис, «решала», в чей круг обязанностей входят шантаж, пытки и убийства. Однажды он решает завязать с этой работой и открыть кондитерскую. Его босс (Алексей Серебряков) не в восторге от такого решения, и в тот же день Бориса убивают. Он приходит в себя в морге. Там восставший из мертвых герой знакомится с Артемом (Денис Власенко) — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения.

В съемках также приняли участие Аглая ТарасоваЛюбовь Толкалина и Павел Чинарев.

Режиссером и автором сценария выступил Егор Чичканов, работавший над созданием картин «Елки новые» и «Елки Последние», а также сериала «Совершенно летние». 

Сериал «И снова здравствуйте!» войдет в линейку ivi Originals и будет доступен на онлайн-сервисе со 2 февраля.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
И снова здравствуйте!
Денис Власенко
Нагиев за решеткой в продолжении «Чикатило»: первые фото
Павел Чинарев
Любовь Толкалина
Стася Милославская рассказала о съемках для Netflix
Алексей Серебряков
Андрей Мерзликин
Для съемок фильма Тома Круза в космосе построят киностудию
Аглая Тарасова
Нельзя пропустить: 10 новых сериалов января онлайн
Светлана Ходченкова снялась в новой роли: первые фото
Звезду «Аквамена» облили из душа в честь окончания съемок
Толкалина и Урсуляк вместе снялись в сериале: первые кадры
Галустян сменит Моргенштерна: первые фото со съемок нового шоу
Орбакайте с дочкой, Крид, Билан: все звезды на «Голубом огоньке»
Бузова на тигре, Niletto, Кока и другие в новогоднем Comedy Club
Ревва-Волк, Дайнеко-Несмеяна: съемки зимней сказки с Киркоровым
Лолита, Орбакайте и дух 90-х: съемки новогодней ночи на «Первом»
Акиньшина с младенцем: кадры со съемок продолжения «Контейнера»
Нельзя пропустить: 10 главных новых сериалов до конца года
Дарья Мельникова и Юра Борисов снимутся вместе в сериале Netflix
Внучка на свадьбе и Кикабидзе: первые кадры новых «Сватов»
Яковлева рассказала о «практически голом Киркорове» на съемках
Алсу, Шпица, Гришаева: как снимали новогодний «Квартирник»
Нельзя пропустить: 10 главных новых сериалов за две недели
Неузнаваемая Гагарина играет ведьму: первые фото со съемок
Утяшева, Манижа, Муцениеце на премьере «Дома Gucci»
Толкалина и Судзиловская на премьере фильма с Кристен Стюарт
20-летний сын погибшего Панина снялся в фильме с Охлобыстиным
Бузова и Киркоров появятся в продолжении «Елок»
Новые супергерои Marvel: кто пришел на смену Мстителям
Бузова, Милохин, Лолита на первых кадрах сериала Жукова
Идрис Эльба поверил в собственную смерть во время съемок
Вилкова и Ткаченко играют бывших любовников: первые фото
Нельзя пропустить: 9 самых заметных новых сериалов за две недели
Муцениеце снимается в сериале о трудных подростках: первые фото
Фигуристка Медведева снялась в сериале: фото с площадки
Клава Кока показала себя с Давой на съемках сериала
Куркова, Шукшина, Бочкарева на съемках комедии про школу
Наташа Королева с сыном, Валерия, Галкин на съемках нового шоу
Про Шаляпина снимают сериал: первые фото
Ургант, Светлаков и Ефремов на съемках новых «Елок»: первые фото
Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix
Сериалы 2021 года про необычные путешествия, перевернувшие жизнь
В США потребовали запретить настоящее оружие на съемках
Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина»
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли
Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках «Аквамена»
Лолита, Кудрявцева и Пьеха на съемках шоу «Суперстар!»
Раненный Болдуином режиссер дал показания
«Свингеры»: Пегова, Нагиев, Рудова на первых кадрах со съемок
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Дава, Милохин, Пелагея снялись в новом шоу Маслякова
Ирина Пегова на съемках продолжения «Акушерки»: первые фото
Мэл Гибсон снимется в приквеле «Джона Уика»
Павел Деревянко «отрастил живот» ради роли
Новые трейлеры
И снова здравствуйте!
Трейлер
Пиноккио Гильермо дель Торо
Дублированный тизер
Чикатило
Трейлер (2 сезон)
Номинация
Трейлер
Камон камон
Дублированный трейлер
Капитан Волконогов бежал
Трейлер
Властелин колец
Тизер (англ.)
Не сработало
Трейлер (дубл.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь