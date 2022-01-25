Мерзликин восстает из мертвых в трейлере комедии с Толкалиной

Главный герой 10-серийного проекта — бандит по имени Борис, «решала», в чей круг обязанностей входят шантаж, пытки и убийства. Однажды он решает завязать с этой работой и открыть кондитерскую. Его босс (Алексей Серебряков) не в восторге от такого решения, и в тот же день Бориса убивают. Он приходит в себя в морге. Там восставший из мертвых герой знакомится с Артемом (Денис Власенко) — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения.