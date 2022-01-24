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24 января 2022, фоторепортажСъемки

Нагиев за решеткой в продолжении «Чикатило»: первые фото

Актер вернулся к роли известного советского маньяка
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К премьере готовится финальный сезон сериала «Чикатило», рассказывающего о самом известном маньяке Советского Союза и расследовании его преступлений.

События в новых сериях будут разворачиваться в середине 80-х годов. Маньяк, известный в народе как «Ростовский потрошитель», продолжает совершать преступления, в то время как следственные группы прикладывают все усилия, чтобы вычислить его, однако между коллегами нет согласия и слаженности. 

Дмитрий Нагиев, сыгравший Андрея Чикатило, вернется к своей роли в новом сезоне, который, по его словам, дался ему тяжелее: «Передо мной стояла задача сыграть, по сути, раздвоение личности. И это меня как человека эмоционально растрепало. Я не люблю, когда актеры жалуются, но эта история, которая достигает в финальном сезоне своего апогея гнусности и гадости, оказалась для меня действительно сложной».

Помимо Нагиева, в проекте снялись Константин ЛавроненкоДмитрий ВласкинНиколай Козак, Александр Булатов и другие. К актерскому составу на съемках продолжения истории присоединился заслуженный артист России Виталий Кищенко, известный ролями в сериалах «Метод», «Чики», «Угрюм-река» и фильмах «Изгнание», «Домовой», «Матильда», «Союз спасения» и других.

Режиссерское кресло проекта все так же занимает Сарик Андреасян. Сценаристами выступили Сергей Волков и Алексей Гравицкий. Выход новых серий состоится на платформе Okko в марте. 

Напомним, первый сезон стартовал в марте 2021 года и вызвал не только интерес зрителей, но и широкий резонанс в обществе.

6.7
Чикатило
2021/Россия18+драмакриминалтриллердетективбиография
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