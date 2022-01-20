В Китае снимут ремейк самого кассового российского фильма

Китайская кинокомпания Alibaba Pictures снимет ремейк на комедию Клима Шипенко «Холоп». Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика». Премьера фильма на китайском языке запланирована на 2023–2024 годы.
Китай — не первая страна, которая снимет свою версию «Холопа». Права на экранизацию ранее выкупила студия Sony Pictures для съемок в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании, а также польская компания Monolith Films и французская SND.
Работа над польским «Холопом» будет вестись совместно с российскими продюсерами картины, к съемкам фильма партнеры приступят в августе 2022 года.
Комедия «Холоп» вышла в прокат в декабре 2019-го. Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович и Александра Бортич, а также Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова.
По сюжету, главный герой, молодой московский «мажор» Гриша, совсем забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), вместе они придумывают проект по воссозданию в заброшенной деревне атмосферы России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое, приходя в себя в той самой деревне, где ему предстоит серьезно пересмотреть взгляды на жизнь.