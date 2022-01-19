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19 января 2022, новость

37-летний Гаспар Ульель умер после несчастного случая в горах

Актер скончался в больнице
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Французские СМИ сообщили о смерти 37-летнего актера Гаспара Ульеля.

Ульель был госпитализирован 18 января после катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер. Как сообщало BFMTV, он упал и потерял сознание, причина несчастного случая неизвестна. Помощь ему оказывали спасатели и врач лыжной станции.

Гаспара Ульеля пришлось вертолетом транспортировать в университетский больничный центр Гренобля. Агент актера 19 января заявил, что не будет делиться с прессой деталями произошедшего.

Ульель играл в фильмах «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». Также известен по роли молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Веббера «Ганнибал: Восхождение».

У актера осталась супруга — французская модель и певица Гаэлли Пьетри. Их сыну в феврале исполнится шесть лет.

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