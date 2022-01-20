25 лет спустя: звезды «Крика» тогда и сейчас

Дэвида Аркетта запомнили стеснительным Дьюи Райли, который то краснеет, то бледнеет и двух слов связать не может рядом с красоткой Гейл Уэзерс. В 1990-е Дэвид подавал большие надежды и стоял практически в одном ряду с секс-символами того времени. Но что-то пошло не так. Несмотря на то, что у Аркетта в фильмографии почти полсотни киноработ (от ромкома «Нецелованная» с Дрю Бэрримор до комедийного ужастика «Атака пауков»), он для всех так и остался неловким шерифом Дьюи. Отдельная страничка в биографии актера – серьезное увлечение рестлингом, которое пришло после съемок в проходной комедии «К бою готовы». В 2000 году Дэвид даже выиграл титул чемпиона мира по рестлингу в тяжелом весе. Но страсть к выпивке и неудачи в карьере его изрядно подкосили. В 2018 году Аркетт все-таки вернулся в рестлинг и снялся в беспощадном к самому себе документальном фильме «Дэвид Аркетт неуязвим».