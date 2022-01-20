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20 января 2022, статьяИстории про звездЮбилеи

25 лет спустя: звезды «Крика» тогда и сейчас

В декабре 2021 года культовая франшиза отметила юбилей, а в январе получила продолжение. Рассказываем, как сложились судьбы и карьеры популярных актеров, засветившихся в различных ее частях, и смотрим, как они изменились за четверть века
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Нив Кэмпбелл

Для канадки Нив Кэмпбелл роль умницы и красавицы Сидни Прескотт до сих пор остается главной в карьере – несмотря на то, что и до «Криков» актриса была достаточно популярной как у себя на родине, так и в США (благодаря сериалам «Нас пятеро» и «Колдовство»). Любопытно, что в борьбе за главную роль в хорроре Уэса Крэйвена Нив обошла таких конкуренток, как Дрю Бэрримор, Бриттани Мерфи и даже Риз Уизерспун. После оглушительного успеха «Крика» последовали другие заметные роли: Нив снялась в триллере «Дикость», в ромкоме «Танго втроем», в музыкальной драме о жестоком балетном мире «Труппа». Мимо сериалов Кэмпбелл тоже не прошла: появилась в четвертом сезоне «Карточного домика» в роли жесткого политтехнолога. Но сколько бы ни было ролей, раз от разу она возвращалась к своей Сидни. В четвертом «Крике» сценаристы задумали жестокий ход: убить Прескотт в самом начале. Но продюсеры не позволили так легко избавиться от любимицы миллионов. Вернулась Сидни и в новом «Крике», которому создатели не присвоили никаких номеров.

Далее: Дрю Бэрримор
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Дрю Бэрримор

Дрю могла бы стать Сидни Прескотт, но ее карьера развивалась так стремительно, что на главную роль в новом ироничном слэшере у нее просто не хватало времени. Однако юной актрисе так понравился сценарий, что она все-таки снялась в микро-роли школьницы Кейси Бейкер, которую маньяк убивает в первые минуты фильма. Съемки заняли всего пять дней, а эффект был потрясающим: кадр с кричащей от ужаса в телефонную трубку Дрю стал культовым, про это появление актрисы до сих пор не забывают ни фанаты франшизы, ни сама Бэрримор. Год назад она даже обыграла знаменитую сцену в маленькой видео-зарисовке в собственном телешоу. На этот раз Кейси выжила, потому что не отвечала на телефонные приставания Призрачного лица.

Далее: Скит Ульрих
Rex / Fotodom.ru
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Скит Ульрих

Красавец Скит Ульрих сыграл в первом «Крике» Билли Лумиса, бойфренда Сидни Прескотт. Отношения у них складывались неплохо до тех пор, пока не стало ясно, что Билли – вовсе не тот, с кем можно прожить долго и счастливо. После «Крика» Скит появился у Ричарда Линклейтера в «Братьях Ньютон» и у Энга Ли в «Погоне с Дьяволом». Были у Ульриха и главные партии: во «Взломе» он сыграл хакера, в «Пятьдесят к одному» – профессионального наездника. Среди недавних появлений актера на экране – роль отца Джагхэда Джонса в сериале «Ривердэйл». Но образ психопата Билли так и остался для Скита самым знаковым.

Далее: Мэттью Лиллард
Legion-Media.ru
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Мэттью Лиллард

В первом «Крике» Мэттью талантливо изобразил недалекого Стю Мэйхера, приятеля и сообщника Билли Лумиса. Карьера у актера сложилась если не головокружительная, то вполне успешная. Начать с того, что он сыграл Шэгги Роджерса в фильме «Скуби-Ду», а потом озвучивал этого персонажа в многочисленных анимационных продолжениях. Лиллард успел поработать с Джорджем КлуниПотомки»), Клинтом ИствудомКрученый мяч») и даже Дэвидом Линчем в «Твин Пиксе» и до сих пор продолжает появляться в кино в небольших ролях. Попробовал он себя и в качестве режиссера, сняв драмеди о злоключениях и внезапном успехе мальчишки с лишним весом «Миром правит толстый мальчик».

Далее: Кортни Кокс
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Кортни Кокс

У Кортни Кокс есть две роли, с которыми она ассоциируется: перфекционистка Моника Геллер из сериала «Друзья» и пробивная журналистка Гейл Уэзерс из «Крика». Удивительно, но первая могла помешать второй – Кокс сначала вообще не хотели брать в хоррор-франшизу из-за ее позитивного имиджа, так что ей пришлось проявить стервозность на этапе кастингов. В итоге съемки принесли актрисе не только славу, но и любовь. На площадке первого «Крика» она познакомилась с Дэвидом Аркеттом и через три года вышла за него замуж. В титрах одной из серий «Друзей» это событие отмечено с юмором: фамилию мужа – Аркетт – добавили не только Кортни, но и всем актерам: Дженнифер Энистон-Аркетт, Лиза Кудроу-Аркетт…

После феноменально успешных «Друзей» и «Крика» сложно было найти проект им под стать. Новым стартом могли быть «Отчаянные домохозяйки», но Кортни пришлось отказаться от главной роли из-за беременности. Спустя время она нашла себя в «Городе хищниц» – в образе 40-летней разведенки, пытающейся наладить личную жизнь с помощью многочисленных романов. Однако с момента завершения сериала прошло уже семь лет, а новых громких ролей так и не последовало, не считая возвращения актрисы «к корням» – в прошлогоднем воссоединении «Друзей» и пятом продолжении «Крика».

Далее: Дэвид Аркетт
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Дэвид Аркетт

Дэвида Аркетта запомнили стеснительным Дьюи Райли, который то краснеет, то бледнеет и двух слов связать не может рядом с красоткой Гейл Уэзерс. В 1990-е Дэвид подавал большие надежды и стоял практически в одном ряду с секс-символами того времени. Но что-то пошло не так. Несмотря на то, что у Аркетта в фильмографии почти полсотни киноработ (от ромкома «Нецелованная» с Дрю Бэрримор до комедийного ужастика «Атака пауков»), он для всех так и остался неловким шерифом Дьюи. Отдельная страничка в биографии актера – серьезное увлечение рестлингом, которое пришло после съемок в проходной комедии «К бою готовы». В 2000 году Дэвид даже выиграл титул чемпиона мира по рестлингу в тяжелом весе. Но страсть к выпивке и неудачи в карьере его изрядно подкосили. В 2018 году Аркетт все-таки вернулся в рестлинг и снялся в беспощадном к самому себе документальном фильме «Дэвид Аркетт неуязвим».

Далее: Лив Шрайбер
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Лив Шрайбер

Для брутального Лива Шрайбера участие во втором и третьем «Криках» стало пропуском в Голливуд. В хоррор-франшизе он исполнил роль Коттона Уири: персонажа не самого приятного и, к тому же, подозревающегося в убийствах. Но природное обаяние было не скрыть: после «Крика» Лив стал сниматься все чаще и чаще. В ромкоме «Кейт и Лео» именно благодаря его незадачливому герою перенесся во времени герцог в исполнении Хью Джекмана. Актеры поработали вместе и на съемках «Людей Икс», где Шрайбер набрал изрядную мышечную массу для роли Саблезубого. Потом была «Разрисованная вуаль», там Шрайбер познакомился с Наоми Уоттс и открыл отдельную главу в жизни: одиннадцать лет брака с актрисой, двое детей, имидж идеальной голливудской пары...

Его самая яркая роль последних лет — Рэй Донован из одноименного сериала, человек, способный решить любую проблему богачей, но все сильнее запутывающийся в своих собственных. И если в новом «Крике» для Лива Шрайбера не нашлось места, то его Донован, наоборот, вернулся на экраны — в полнометражном фильме — чтобы разобраться с незавершенными делами.

Далее: Роуз МакГоун
Rex / Fotodom.ru
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Роуз МакГоун

Татум Райли, подруга Сидни и младшая сестра помощника шерифа Дьюи, неприятным образом погибла в первом «Крике». Но исполнившая ее Роуз МакГоун тогда только разгонялась на пути к успеху: вскоре она стала ведьмочкой Пейдж в «Зачарованных» и, как следствие, кумиром миллионов девчонок. Кроме того, актриса на ура сработалась с Квентином Тарантино и Робертом Родригесом, сыграв в «Грайндхаусе», «Доказательстве смерти» и «Планете страха». Сегодня Роуз ведет активную социально-общественную жизнь: выступает за права женщин, выпускает смелую автобиографию и не боится громко высказываться – именно она одной из первых вступила в схватку с Харви Вайнштейном, обвинив его в насилии.

Далее: Джерри О’Коннелл
Rex / Fotodom.ru
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Джерри О’Коннелл

Джерри О’Коннеллу во втором «Крике» досталась роль нового парня Синди по имени Дерек. Но, как стало понятно еще по первому фильму, героине с бойфрендами не везло – то убийцами оказываются, то жертвами убийц становятся. Впрочем, актерскую карьеру О’Коннелла гибель его персонажа не испортила. Тем более Джерри и до «Крика» был известен по фантастическому сериалу «Параллельные миры», а после многие узнали его как старшего брата инфантильного гения Шелдона Купера из «Теории большого взрыва». Но симпатию к ироничным хоррорам О’Коннелл проявлял всегда и периодически участвует в проектах, напоминающих культовый «Крик»: от «Очень страшного кино» до «Королев крика».

Далее: Сара Мишель Геллар
Rex / Fotodom.ru
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Сара Мишель Геллар

Во втором «Крике» Сара Мишель Геллар сыграла очередную жертву маньяка, успевшую предварительно поболтать с ним по телефону. Но известна и любима актриса, прежде всего, по роли отважной истребительницы вампиров Баффи Саммерс. Еще раз попробовав себя в хоррорах («Я знаю, что вы сделали прошлым летом»), Сара обратилась к мелодрамам («Вероника решает умереть») и детективным триллерам («Двойник»). А также сыграла вместе с Мэттью Лиллардом, актером из первого «Крика», в полнометражном «Скуби-Ду». Сейчас Сара Мишель снимается нечасто, все время посвящая семье и кулинарным проектам.

Далее: Джейми Кеннеди
Rex / Fotodom.ru
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Джейми Кеннеди

В «Крике» Джейми Кеннеди сыграл веселого паренька-киномана Рэнди, который точно знал, как действуют маньяки в фильмах. Эти знания периодически пригождались, недаром его персонаж успешно выживал в первых трех частях серии. А вот с главными ролями Джейми не везло – не тот типаж. Зато ярких второстепенных появлений на экране у него предостаточно: от каннибала в сериале «Мыслить как преступник» до психолога в «Говорящей с призраками». Сейчас Кеннеди все чаще выступает как стендап-комик, у него свои успешные шоу.

Далее: Хэзер Грэм
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Хэзер Грэм

Появление в Scream 2, конечно же, не является главным достижением в карьере этой талантливой красавицы-актрисы – достаточно вспомнить «Ночи в стиле буги», «Твин Пикс» или даже «Мальчишник в Вегасе» с ее участием. Более того, это был даже не первый «Крик» в ее карьере – одноименная музыкальная мелодрама с Хэзер Грэм и Джоном Траволтой увидела свет еще в 1991-м, за три года до рождения хоррор-франшизы Уэса Крэйвена. И тем не менее первые десять минут «Крика 2» вошли в историю – в них Грэм становится намеренно сексуализированной героиней вымышленного фильма «Удар ножом» и бегает по экрану от маньяка в знаменитой маске в одном халатике, пока в кинотеатре во время просмотра разворачивается настоящая кровавая резня.

Далее: Тимоти Олифант
Rex / Fotodom.ru
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Тимоти Олифант

Во втором «Крике» персонаж молодого Тимоти Олифанта Микки тусовался на форуме маньяков и причинил окружающим немало вреда. Но настоящую популярность Олифанту принесли работа в сериале «Дэдвуд», участие в «Крепком орешке 4.0» и съемки в «Хитмэне». Тимоти обладает хорошим чутьем на громкие проекты, недаром он соглашался на второстепенные роли в таких хитах, как «Офис», «Фарго», «Секс в большом городе» и «Однажды… в Голливуде» Тарантино. Бенефисом же для него стала главная партия в сериале «Правосудие», где актер сыграл сурового законника старой закалки. А еще его можно увидеть в компании коллеги по «Крику» Дрю Бэрримор – в комедийном и слегка кровавом сериале «Диета из Санта-Клариты».

Далее: Нив Кэмпбелл
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