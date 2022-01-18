Асмус и Бикович женятся в трейлере новой комедии

Опубликованы первые кадры и трейлер романтической комедии «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем в главных ролях. В фильме также снялись Сергей Гилев, Марина Александрова, Юлия Ауг, Сергей Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт и другие.
По сюжету, Люба (Асмус) — красивая и успешная девушка — работает телеведущей и готовится к свадьбе с богатым женихом Робертом (Гилев). Но однажды у нее садится телефон, и она делает звонок с телефона случайного прохожего — Сергея (Бикович), у которого до сих пор все тоже шло по плану. Эта встреча запускает череду событий, переворачивающих жизнь обоих героев.
Режиссером стала Соня Карпунина, а креативным продюсером – ее муж Клим Шипенко. Бикович, исполнивший одну из главных ролей, также выступит в качестве продюсера фильма вместе с Аленой Кремер («Я худею») и Георгием Шабановым («Как я стал русским»).
По словам Биковича, «“Хочу замуж” — это добрая история о любви с тонким юмором, запутанным сюжетом и неоднозначными ситуациями». Съемки проходили летом 2021 года в живописных местах Калининграда.
В прокат романтическая комедия «Хочу замуж» выйдет 5 марта.