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18 января 2022, фоторепортажСъемки

Асмус и Бикович женятся в трейлере новой комедии

Актеры вместе появятся в фильме «Хочу замуж»
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9
фотографий
9
фотографий

Опубликованы первые кадры и трейлер романтической комедии «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем в главных ролях. В фильме также снялись Сергей Гилев, Марина АлександроваЮлия Ауг, Сергей Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт и другие.

По сюжету, Люба (Асмус) — красивая и успешная девушка — работает телеведущей и готовится к свадьбе с богатым женихом Робертом (Гилев). Но однажды у нее садится телефон, и она делает звонок с телефона случайного прохожего — Сергея (Бикович), у которого до сих пор все тоже шло по плану. Эта встреча запускает череду событий, переворачивающих жизнь обоих героев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссером стала Соня Карпунина, а креативным продюсером – ее муж Клим Шипенко. Бикович, исполнивший одну из главных ролей, также выступит в качестве продюсера фильма вместе с Аленой Кремер («Я худею») и Георгием Шабановым («Как я стал русским»). 

По словам Биковича, «“Хочу замуж” — это добрая история о любви с тонким юмором, запутанным сюжетом и неоднозначными ситуациями». Съемки проходили летом 2021 года в живописных местах Калининграда. 

В прокат романтическая комедия «Хочу замуж» выйдет 5 марта.

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