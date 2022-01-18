Асмус и Бикович женятся в трейлере новой комедии

По сюжету, Люба (Асмус) — красивая и успешная девушка — работает телеведущей и готовится к свадьбе с богатым женихом Робертом (Гилев). Но однажды у нее садится телефон, и она делает звонок с телефона случайного прохожего — Сергея (Бикович), у которого до сих пор все тоже шло по плану. Эта встреча запускает череду событий, переворачивающих жизнь обоих героев.